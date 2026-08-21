‘오디세이’ 600만 돌파...‘군체’ 제치고 올해 흥행 3위 안착

‘왕과 사는 남자’ 보다 사흘 빠르게 600만

‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’엔 나흘 밀려

이미지 확대 크리스토퍼 놀런 감독의 영화 ‘오디세이’에서 오디세우스를 연기한 배우 맷 데이먼. 유니버설 픽쳐스 제공 닫기 이미지 확대 보기 크리스토퍼 놀런 감독의 영화 ‘오디세이’에서 오디세우스를 연기한 배우 맷 데이먼. 유니버설 픽쳐스 제공

세줄 요약 크리스토퍼 놀런 감독의 영화 ‘오디세이’가 개봉 17일 만에 누적 관객 600만명을 돌파했다. 올해 국내 개봉작 가운데 ‘군체’를 제치고 흥행 3위에 올랐으며, 16일 연속 박스오피스 1위와 70%대 예매율도 이어갔다. 개봉 17일 만에 누적 관객 600만명 돌파

올해 국내 흥행 3위, ‘군체’ 제치고 안착

16일 연속 1위·예매율 70%대로 흥행 지속

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크리스토퍼 놀런 감독의 영화 ‘오디세이’가 개봉 17일째 누적 관객 600만명을 돌파했다.배급사 유니버설 픽쳐스는 21일 영화관입장권 통합전산망 기준 이날 오후 3시 8분 ‘오디세이’의 누적 관객 수가 600만명을 넘었다고 밝혔다. 지난 5일 개봉한 지 17일 만이다.‘오디세이’는 올해 국내 개봉작 가운데 약 595만명의 관객을 동원한 연상호 감독의 ‘군체’를 제치고 누적 관객 수 기준 흥행 3위에 올랐다. 올해 흥행 1위는 관객 1691만명을 기록한 ‘왕과 사는 남자’, 2위는 전날 기준 774만여명을 동원한 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’다.600만명 돌파까지 걸린 기간은 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’의 13일보다 나흘 길다. 반면 ‘왕과 사는 남자’(20일째)와 ‘서울의 봄’(18일째)보다는 각각 사흘, 하루 빠르다.영화는 20일까지 16일 연속 일일 박스오피스 1위를 기록했다. 21일 오후 기준 예매율은 70%대로 1위를 지키고 있으며, 예매 관객 수는 75만명 수준이다.호메로스의 서사시 ‘오디세이아’를 원작으로 한 영화는 트로이 전쟁 뒤 고향으로 돌아가려는 오디세우스의 여정을 그린다. 맷 데이먼이 주인공 오디세우스를 연기했고, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론, 루피타 뇽오 등이 출연했다.