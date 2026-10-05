[속보] 서울 강북구 주택가서 20대 남성이 70대 남성 살해…긴급체포

세줄 요약 서울 강북구 번동 주택가에서 20대 남성이 일면식 없는 70대 남성을 살해한 혐의로 긴급체포됐다. 경찰은 실종 신고를 받고 수색하던 중 숨진 피해자를 발견했고, CCTV 분석으로 A씨를 용의자로 특정했다. A씨는 어깨가 부딪혀 시비가 붙은 뒤 우발적으로 범행했다고 주장하는 것으로 전해졌다. 강북구 번동 주택가서 70대 남성 살해 사건 발생

20대 남성 긴급체포, CCTV 분석으로 용의자 특정

피의자 우발 범행 주장, 경찰은 경위 조사 중

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서울 강북구 주택가에서 일면식 없는 70대 남성을 살해한 혐의를 받는 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.5일 연합뉴스에 따르면 서울 강북경찰서는 이날 오전 1시쯤 20대 남성 A씨를 살인 혐의로 긴급체포했다.A씨는 지난 3일 오후 11시쯤 강북구 번동 주택가에서 70대 남성 B씨를 숨지게 한 혐의를 받는다.경찰은 B씨가 연락이 닿지 않는다는 신고를 접수한 후 소재를 파악하다 전날 오후 7시쯤 숨진 B씨를 발견했다.경찰은 현장 주변의 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 A씨를 용의자로 특정했다. 현재까지 A씨와 피해자는 평소 알던 사이는 아닌 것으로 파악됐다.A씨는 경찰 조사에서 길에서 어깨가 부딪혀 시비 끝에 우발적으로 살해했다는 취지로 주장 중인 것으로 확인됐다.경찰은 A씨를 상대로 범행 동기 등 정확한 사건 경위를 파악한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.