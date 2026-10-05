“얘들아, 삼촌이 다 사줄게”…‘리센느 빵’ 60만개 쓸어간 30대 남성들

세줄 요약 CU가 선보인 리센느 협업 빵 5종이 출시 한 달여 만에 누적 60만개를 넘겼다. 구매자 중 남성이 69.1%로 여성보다 훨씬 많았고, 30대 남성이 22.7%로 가장 큰 비중을 차지했다. 포토카드 수집 수요도 판매를 끌어올렸다. 리센느 협업 빵 5종, 누적 60만개 판매

구매자 남성 69.1%, 30대 남성 최다

포토카드 수집 열기, 추가 협업 검토

이미지 확대 걸그룹 리센느의 취향을 반영해 만든 편의점 빵이 출시 이후 인기를 끌고 있다. 특히 전체 구매자 가운데 30대 남성이 가장 큰 비중을 차지한 것으로 나타났다. 리센느 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 걸그룹 리센느의 취향을 반영해 만든 편의점 빵이 출시 이후 인기를 끌고 있다. 특히 전체 구매자 가운데 30대 남성이 가장 큰 비중을 차지한 것으로 나타났다. 리센느 인스타그램 캡처

이미지 확대 CU ‘리센느’ 협업 베이커리 제품 출시. BGF리테일 제공 닫기 이미지 확대 보기 CU ‘리센느’ 협업 베이커리 제품 출시. BGF리테일 제공

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걸그룹 리센느의 취향을 반영해 만든 편의점 빵이 출시 이후 인기를 끌고 있다. 특히 전체 구매자 가운데 30대 남성이 가장 큰 비중을 차지한 것으로 나타났다.지난 4일 유통업계에 따르면 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일이 선보인 ‘리센느 빵’ 5종은 지난 1일 기준 누적 판매량 약 60만개를 기록했다.BGF리테일은 지난달 17일 ‘원이의 옥수수 크림빵’을 시작으로 30일 ‘리브의 초코호떡’을 출시하는 등 9월 하순부터 리센느 멤버들의 취향을 반영한 협업 빵을 차례대로 선보이고 있다.제품에는 리센느 멤버들의 이미지가 담긴 총 27종의 투명 포토카드가 무작위로 들어 있다. 팬층을 중심으로 포토카드를 수집하려는 움직임도 나타나고 있다.구매자 성별을 보면 남성이 69.1%로 여성(30.9%)보다 두 배 이상 많았다. 연령·성별별로는 30대 남성이 전체 구매자의 22.7%로 가장 많았다.이어 40대 남성 18.6%, 20대 남성 15.8% 등 남성 구매자가 상위권을 차지했다. 여성 구매자는 40대 10.5%, 30대 7.2%, 20대 6.8% 순이었다.이 밖에 50대 이상 남성 6.2%, 10대 남성 5.8%, 50대 이상 여성 5.7%, 10대 여성 0.7% 순으로 나타났다.BGF리테일은 리센느 빵 판매에 주력하는 한편 추가 협업 상품 출시도 검토할 계획이다.리센느는 올 상반기 멤버 원이의 유튜브 채널에서 원이와 미나미의 갸루 콘셉트 콘텐츠 및 미나미의 “거제 야호”라는 ‘밈’이 화제를 모으며 대세로 급부상했다.이후 지난 2024년 8월 발매한 ‘러브 어택’(LOVE ATTACK)도 2년 만의 역주행 흥행에 성공해 대세 행보를 이어가고 있다.다른 편의점 업계도 유명인과 브랜드를 앞세운 협업 상품을 잇달아 선보이고 있다. GS25를 운영하는 GS리테일은 인기 협업 제품인 ‘한정선 요거트 찹쌀떡’의 신제품을 이달 중순 출시할 예정이다.‘한정선 요거트 찹쌀떡’은 GS25와 K-디저트 브랜드 ‘한정선’, 디저트 제조사 ‘로로멜로’가 협업해 만든 제품이다. 요거트 찹쌀떡을 편의점 냉동 디저트로 재해석했다.유통업계 관계자는 “포토카드를 수집할 수 있는 제품이나 소셜미디어(SNS)에 인증할 수 있는 유명 디저트 등 편의점 업계가 소비자의 수집 욕구와 인증 문화를 겨냥한 상품을 잇달아 내놓고 있다”고 말했다.