국비 연계·관광벨트 지정 등 ‘대전형 관광개발’ 전략 추진

대규모 시설 확충 등을 통한 사업 추진 방식 제동

이미지 확대 대전 갑천 생태 호수공원. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 대전 갑천 생태 호수공원. 서울신문 DB

세줄 요약 대전시가 대규모 시설 중심 개발 대신 국비와 정부 정책에 맞춘 ‘대전형 K-관광개발’ 기본구상을 추진했다. 5개 자치구와 협업해 지역 관광자원과 수요를 조사하고, 권역별 전략과 관광벨트를 마련해 체류형 관광과 실행 가능한 사업을 발굴할 계획이다. 국비 연계한 대전형 관광개발 구상 추진

5개 자치구 협업해 권역별 전략 수립

관광벨트 설정, 체류형 사업 발굴 계획

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대전시가 대규모 시설 중심의 관광개발이 아닌 국비 기반의 지속 가능한 관광개발 체계 구축에 나섰다. 사업성이 검증되지 않은 과도한 투자로 인한 재정 부담을 줄인다는 계획이다.18일 시에 따르면 시설 확충 중심의 기존 관광개발 사업이 아닌 정부 정책과 연계하는 방식의 ‘대전형 K-관광개발’ 기본구상 수립을 추진한다. 앞서 문화체육관광부는 지역 특성에 맞는 관광개발 전략을 국가 기본계획에 반영하고 국비를 지원하는 글로벌 K-관광개발 정책을 추진하고 있다. 이에 따라 대전시는 관광 콘텐츠와 지역 자원을 연계한 체류형 관광과 사업별 타당성 및 실행 가능성을 검토해 실현 가능한 관광개발 모델을 마련하기로 했다.이를 위해 시는 5개 자치구와 관계기관이 참여하는 협업체계를 구축해 지역별 관광 자원·수요를 조사해 권역별 관광개발 전략을 수립할 예정이다. 또 조사 결과를 바탕으로 핵심·연계·기반 사업을 발굴하고, 지역 대표 관광자원을 연결하는 관광대권(관광벨트)도 설정하기로 했다. 특히 정부 공모사업과 국비 지원을 받을 수 있는 전략 사업을 마련해 국가 기본계획에 반영될 수 있도록 체계화할 계획이다.시는 연내 자치구와 협업 전담반(TF)을 구성한 뒤 용역에 착수해 내년 상반기까지 기본구상을 마련하기로 했다.박승원 대전시 문화예술관광국장은 “관광정책은 양적 개발보다 지속 가능성과 실행력이 무엇보다 중요하다”면서 “정부의 K-관광개발 정책과 연계해 지역 관광자원을 유기적으로 연결하는 대전형 관광개발 전략을 마련해 시민과 관광객이 체감할 수 있는 환경을 구축하겠다”고 밝혔다.