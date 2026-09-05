3점슛 넣고 또 넣고…세계 8위 나이지리아 꺾은 강이슬 “이런 강팀 이긴 적 없었는데 자신감 얻었다”

FIBA 농구월드컵 본선 1차전 20득점

장기 외곽슛 6개 터지며 상대 흔들어

“강팀 상대 승리로 시작해서 기쁘다”

랭킹 2위 프랑스와 6일 새벽에 2차전

이미지 확대 한국 여자농구 대표팀 주장 강이슬이 4일(한국시간) 독일 베를린 아레나에서 열린 여자농구 월드컵 나이지리아전에서 환한 미소를 짓고 있다. 2026.9.4 대한민국농구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국 여자농구 대표팀 주장 강이슬이 4일(한국시간) 독일 베를린 아레나에서 열린 여자농구 월드컵 나이지리아전에서 환한 미소를 짓고 있다. 2026.9.4 대한민국농구협회 제공

세줄 요약 여자농구 대표팀이 월드컵 조별리그 첫 경기에서 세계 8위 나이지리아를 99-81로 대파했다. 강이슬은 3점슛 6개와 7어시스트로 승리를 이끌며 강팀을 이긴 자신감을 얻었다고 밝혔다. 조별리그 첫 경기서 나이지리아 대파

강이슬 3점슛 6개, 7어시스트 활약

16년 만의 8강 진출 기대감 상승

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17회 연속 여자농구 월드컵 본선 진출에 성공한 여자농구 대표팀이 조별리그 첫 경기에서 강호 나이지리아를 꺾고 16년 만의 8강 진출에 청신호를 켰다. 승리를 이끈 주장 강이슬은 큰 자신감을 얻었다고 자평했다.박수호 감독이 이끄는 한국 대표팀은 4일(한국시간) 독일 베를린 아레나에서 열린 2026 국제농구연맹(FIBA) 여자농구 월드컵 조별리그 B조 1차전에서 나이지리아를 99-81로 대파했다. 나이지리아는 FIBA 랭킹 8위의 강호로 한국(15위)보다 한 수 위로 평가받았지만 한국이 예상을 깨고 승리했다.이번 대회는 16개국이 4개 조로 나뉘어 조별리그를 치른다. 각 조 1위는 8강에 직행하고, 2위와 3위는 8강 진출팀 결정전을 거쳐 승자가 8강에 합류한다. 한국은 2010년 대회 이후 16년 만의 8강 진출을 노린다. 2022년 대회에서 12년 만에 월드컵 본선 승리를 챙기고도 조별리그 1승 4패로 8강에 오르지 못했던 한국은 이번 대회 첫 경기부터 난적을 잡으며 앞날을 밝혔다.미국여자프로농구(WNBA) 로스앤젤레스 스파크스 소속 가드 박지현이 27점 6리바운드 2어시스트 6스틸을 기록하며 승리의 선봉에 섰다. 대표팀 슈터 강이슬은 3점슛 11개 중 6개를 터뜨리며 20점 5리바운드 7어시스트 2스틸을 기록해 힘을 보탰다. 강이슬의 장기인 외곽슛이 나이지리아 선수들의 기를 제대로 꺾었다.강이슬은 경기 후 “그동안 이런 큰 무대에서 강팀을 상대로 승리한 경험이 없었다. 강팀을 상대로 첫 경기를 승리로 시작할 수 있어 기쁘다”고 소감을 전했다. 이어 “오늘은 모든 선수의 수비 집중력이 매우 높았고 특히 센터진이 상대와 몸싸움을 피하지 않고 정말 잘 버텨준 게 승리하는 데 중요한 역할을 했다고 생각한다”고 덧붙였다.강이슬은 경기 초반부터 적극적으로 외곽슛을 시도하며 상대를 흔들었다. 수비가 자신에게 몰릴 때 동료들을 살리는 플레이로 어시스트 7개를 기록한 것도 빛나는 대목이다.강이슬은 “내가 움직일 때 상대 수비가 슛을 막기 위해 적극적으로 뛰어나오거나 몰리는 경우가 많다”면서 “그래서 스크린을 활용해 공간을 만들고 무리한 슛은 최대한 자제하면서 동료들에게 패스를 연결하려고 했다. 팀원들도 그에 맞춰 잘 움직여줬고 슛까지 잘 성공시켜 좋은 결과가 나온 것 같다”고 밝혔다.한국은 한국시간 6일 오전 3시 45분 FIBA 랭킹 2위 강호 프랑스와 조별리그 2차전을 치른다. 강이슬은 “피지컬이 좋은 팀을 상대로도 피하지 않고 강하게 맞서 싸운다면 충분히 대등한 경기를 할 수 있다는 자신감을 얻었다”면서 선전을 예고했다.