동서양 정신사+사상사 집대성…한길그레이트북스 30년만에 200권 돌파

세줄 요약 한길사가 인문학 고전 총서 한길그레이트북스를 30년 만에 200권으로 펴냈다. 김언호 대표는 독서가 AI 시대의 질문하는 사유를 길러준다고 강조했다. 200번째 책은 기후 위기와 자본주의를 다룬 인류세 시대의 자본주의로, 고전을 오늘의 문제를 비추는 거울로 삼겠다는 뜻을 담았다. 한길그레이트북스 30년 만에 200권 돌파

독서의 사유, AI 시대 질문 능력 강조

200번째 책, 기후 위기와 자본주의 조명

이미지 확대 한길그레이트북스 200권 돌파 김언호 한길사 대표가 4일 서울 마포구 연세대 김대중도서관에서 열린 한길그레이트북스 시리즈 제200권 ‘인류세 시대의 자본주의’ 출간 기념 기자간담회에서 인사말을 하고 있다.

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윤수경 기자 닫기 이미지 확대 보기 그동안 출간된 한길그레이트북스 시리즈의 모습.

윤수경 기자

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한길사가 인문학 고전 총서 ‘한길그레이트북스’를 출간한 지 30년 만에 200번째 책을 펴냈다.김언호 한길사 대표는 서울 마포구 연세대 김대중도서관에서 4일 기자간담회를 열고 “책을 쓴 위대한 사상가와 이론가 그리고 옮긴이의 존재가 귀하지만, 이 책을 읽는 독자는 더 큰 감동을 준다”며 “200번째 책까지 나올 수 있었던 것은 출판사 역량이라기보다는 우리 국가사회의 역량”이라고 강조했다.김 대표는 “인공지능(AI)을 제대로 통솔하기 위해서는 질문할 수 있는 사유가 필요한데 그 사유는 독서에서 온다”면서 “한길그레이트북스처럼 느리게 만들고 느리게 읽지만 변함없이 중요한 메시지를 주는 책을 읽는 것이 중요하다”고 설명했다.올해 창사 50주년을 맞은 한길사는 앞서 20주년이던 1996년 인류 문명의 위대한 지적 유산을 집대성한다는 목표로 한길그레이트북스를 출간하기 시작했다. 화이트헤드의 ‘관념의 모험’에서 시작한 시리즈는 어느덧 200번째인 존 벨라미 포스터의 ‘인류세 시대의 자본주의’까지 이어졌다. 200번째 책으로 이 책을 선택한 것은 고전을 과거의 유산으로 가둬두지 않고 시급한 문제를 비추는 거울로 삼겠다는 뜻이 담겼다고 한길사 측은 설명했다.‘인류세 시대의 자본주의’는 기후 위기는 자본주의의 실수가 아니라 자본주의 그 자체며 체제를 끝내지 않고 위기를 끝낼 길이 없다고 주장한다.이 자리에는 이 시리즈 중 가장 많이 팔린 한나 아렌트의 ‘예루살렘의 아이히만’을 번역한 김선욱 숭실대 철학과 명예교수를 비롯해 마르크 블로크의 ‘봉건사회’를 번역한 한정숙 서울대 서양사학과 명예교수, 최부의 ‘표해록’을 옮긴 서인범 동국대 사학과 명예교수, 200번째 책을 옮긴 박종일 번역가가 함께했다.또 한길그레이트북스의 열혈 독자들도 자리해 눈길을 끌었다. 독자 최명용 씨는 “한길그레이트북스를 통해서 동서양을 넘나드는 사유의 편린들을 만날 수 있었고 그 지평을 넓힐 수 있었다”며 “세상을 바라보는 시선을 선사해준 책을 만날 수 있어 독자로서 영광”이라고 강조했다.