한국인 절반 넘게 “일본 좋아”… “친절하고 음식·여행 매력적” 역대 최고 결과 나왔다

세줄 요약 한국인의 일본 호감도가 54.3%로 2013년 조사 이래 최고치를 기록했다. 여행·쇼핑·음식·대중문화 같은 민간 교류 확대가 상승을 이끌었고, 일본인의 한국 호감도도 35.3%로 10.5%포인트 뛰었다. 한국인 일본 호감도 54.3%로 역대 최고

민간 교류 확대가 호감 상승의 핵심 요인

일본인 한국 호감도도 35.3%로 급등

이미지 확대 일본 야마나시 토속 음식인 호토(식판 왼쪽)와 말고기 육회(식판 오른쪽 위). 손원천 선임기자 닫기 이미지 확대 보기 일본 야마나시 토속 음식인 호토(식판 왼쪽)와 말고기 육회(식판 오른쪽 위). 손원천 선임기자

이미지 확대 일본 니치렌종 본산인 구온지의 수양벚꽃. 손원천 선임기자 닫기 이미지 확대 보기 일본 니치렌종 본산인 구온지의 수양벚꽃. 손원천 선임기자

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한국인들의 일본에 대한 호감도가 54.3%를 기록하며 2013년 첫 조사 이래 가장 높은 수치를 나타냈다. 일본인의 한국 호감도도 1년 새 10.5%포인트 급증했다.양국의 민간 연구소인 동아시아연구원(EAI)과 일본국제문화회관(IHJ)은 3일 서울 종로구 사직동 EAI에서 공동 기자회견을 열고 ‘제13회 한일 국민 상호인식조사’ 결과를 공개했다.한국인의 일본 호감도(좋은 인상)는 지난해(52.4%)보다 1.9%포인트 오른 54.3%로 조사됐다.호감도는 2020년 최저점(12.3%)을 기록했으나, 이후 상승세를 보이며 지난해에 이어 2년 연속 50%대를 기록했다. 2013년 조사 시작 이래 최고 수준이기도 하다.일본에 대한 부정적인 인상은 38.5%, 중립 응답은 7.2%로 집계됐다.일본 호감도 상승에는 여행과 쇼핑, 음식, 대중문화 등 민간 차원 교류 확대가 결정적 영향을 미친 것으로 분석됐다.응답자들은 일본을 긍정적으로 평가한 이유로 ‘친절하고 질서를 중시하는 국민성’(66.9%)과 ‘매력적인 식문화와 쇼핑·여행’(43.9%) 등을 주로 꼽았다.반면 일본에 대한 부정적인 인식에는 역사 반성 미흡(74.9%), 독도 문제(46.9%), 위안부·강제동원 등 역사 문제 미해결(42.0%) 등이 큰 비중을 차지했다.호감도 상승은 한일관계 평가에도 반영됐다.현재 한일관계가 ‘좋다’는 응답은 지난해 10.6%에서 올해 20.6%로 2배 가까이 뛰었다. ‘나쁘다’는 응답(20.6%)은 대폭 줄었으며, ‘보통이다’라는 응답은 59.1%였다.일본 국민의 한국에 대한 호감도는 큰 폭으로 회복됐다.일본인의 한국 호감도는 지난해(24.8%)보다 10.5%포인트 급등한 35.3%로 조사됐다.부정적인 인상은 44.1%로 지난해(51.0%)보다 대폭 낮아졌다. 중립 응답은 20.6%였다.한국 호감도가 올라간 원인으로는 한류 콘텐츠 및 여행·식문화 등 민간 교류 확대가 작용했다.아울러 한국 정국 안정화와 한일 셔틀외교를 통한 이재명 대통령에 대한 인상 호전 등 정치·외교적 요인도 긍정적 변수로 꼽혔다.이번 조사는 한국과 일본의 만 18세 이상 성인 3099명을 대상으로 지난달 17일부터 21일까지 온라인으로 실시됐다. 한국에서는 1547명, 일본에서는 1552명이 조사에 참여했다.