김선태, 논란 끝에 ‘돈선태’ 하차…“리센느 대표·멤버에 직접 사과”

세줄 요약 ‘충주맨’ 출신 김선태가 웹예능에서 리센느 원이에게 ‘무섭노’ 논란을 재차 언급하고 무리한 진행을 이어가 비판을 받았다. 영상은 비공개됐고 채널도 닫혔다. 그는 능력 부족을 인정하며 ‘돈선태’에서 자진 하차하고 소속사 대표와 멤버들에게 직접 사과했다. 리센느 원이 대상 무리한 질문 논란 확산

쇼츠 태그 논란까지 번지며 영상 비공개

김선태, ‘돈선태’ 자진 하차와 사과

이미지 확대 김선태, KBS 유튜브 웹예능 ‘돈선태’ 자진하차. 유튜브 채널 ‘김선태’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 김선태, KBS 유튜브 웹예능 ‘돈선태’ 자진하차. 유튜브 채널 ‘김선태’ 캡처

이미지 확대 그룹 리센느 원이가 29일 공개된 ‘돈선태 성공시대’ 영상에서 ‘무섭노’ 논란 이후 첫 심경을 밝히고 있다. 이 영상은 30일 현재 비공개 처리된 상태다. 유튜브 채널 ‘케백수 오리지널’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 그룹 리센느 원이가 29일 공개된 ‘돈선태 성공시대’ 영상에서 ‘무섭노’ 논란 이후 첫 심경을 밝히고 있다. 이 영상은 30일 현재 비공개 처리된 상태다. 유튜브 채널 ‘케백수 오리지널’ 캡처

이미지 확대 그룹 리센느 원이가 29일 공개된 ‘돈선태 성공시대’ 영상에서 ‘무섭노’ 논란 이후 첫 심경을 밝히고 있다. 이 영상은 30일 현재 비공개 처리된 상태다. 유튜브 채널 ‘케백수 오리지널’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 그룹 리센느 원이가 29일 공개된 ‘돈선태 성공시대’ 영상에서 ‘무섭노’ 논란 이후 첫 심경을 밝히고 있다. 이 영상은 30일 현재 비공개 처리된 상태다. 유튜브 채널 ‘케백수 오리지널’ 캡처

이미지 확대 김선태, KBS 유튜브 웹예능 ‘돈선태’ 자진하차. 유튜브 채널 ‘김선태’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 김선태, KBS 유튜브 웹예능 ‘돈선태’ 자진하차. 유튜브 채널 ‘김선태’ 캡처

이미지 확대 김선태, KBS 유튜브 웹예능 ‘돈선태’ 자진하차. 유튜브 채널 ‘김선태’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 김선태, KBS 유튜브 웹예능 ‘돈선태’ 자진하차. 유튜브 채널 ‘김선태’ 캡처

이미지 확대 ‘충주맨’ 출신 유튜버 김선태가 KBS 유튜브 오리지널 콘텐츠 ‘돈선태 성공시대’ 선공개 영상에서 그룹 리센느 멤버의 ‘무섭노’ 표현을 재소환하고 2차 가해 논란을 일으킨 점에 대해 영상을 올리며 공식 사과했다. 김선태 유튜브 채널 닫기 이미지 확대 보기 ‘충주맨’ 출신 유튜버 김선태가 KBS 유튜브 오리지널 콘텐츠 ‘돈선태 성공시대’ 선공개 영상에서 그룹 리센느 멤버의 ‘무섭노’ 표현을 재소환하고 2차 가해 논란을 일으킨 점에 대해 영상을 올리며 공식 사과했다. 김선태 유튜브 채널

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‘충주맨’으로 명성을 얻고 유튜버로 전향한 전직 공무원 김선태가 웹 예능에서 걸그룹 리센느 멤버 원이에게 ‘무섭노’ 질문으로 추가 논란을 일으킨 끝에 자진 하차를 결정했다.김선태는 31일 자신의 유튜브 채널에 올린 영상을 통해 “제가 좀 욕심이 있었나 보다. 공중파 방송 단독 MC 한번 해보고 싶다(는 생각이었는데) 해 보니까 사실 쉽지 않은 것 같다”고 말문을 열었다.앞서 김선태는 KBS 유튜브 오리지널 웹 예능 ‘돈선태: 성공시대’ 선공개 영상에서 게스트로 초대된 원이에게 ‘무섭노’ 사투리 논란을 재차 짚었다.앞서 경남 거제 출신인 원이는 한 콘텐츠에서 “무섭노”라고 말했다가 해당 표현의 의미를 둘러싼 논란에 휩싸인 바 있다. 특정 온라인 커뮤니티에서 사용되는 표현이라는 주장과 경상도 방언이라는 반론이 맞섰다.원이는 “저도 사실 너무 놀랐다. 하루아침에 뉴스에 나오니까 너무 무서운 거다”라고 말했다.해당 문제를 조심스럽게 질문할 수는 있었으나 이어진 김선태의 언급이 논란을 키웠다.김선태는 “(이번 논란이) ‘일종의 바이럴(입소문을 통한 홍보)이다’라고 말한 사람은 혹시 없었나”라고 물었고, 사투리로 “정치판에 내 얘기가 왜 나오노”라고 말해 달라고 요청하기도 했다.원이가 “저는 뉴스에 나온다는 게 우리 그룹에 영향이 갈까 봐 걱정이 너무 많이 됐다”고 답했는데도 김선태와 제작진이 무리한 요구를 이어갔다는 비판이 나왔다.특히 KBS는 해당 영상의 쇼츠 버전에 홍명보, 이재용, 최태원, 민희진, 뉴진스, 이재명, 한동훈 등 영상 내용과는 관련 없는 유명인들의 이름을 태그해 논란에 더욱 불을 지폈다.비판이 거세지자 현재 해당 영상은 비공개 처리됐고, 채널 ‘케백수 오리지널’ 역시 채널 자체를 비공개한 상황이다.전날 자신의 유튜브 채널에 영상을 올려 사과를 했던 김선태는 이날 2차 사과 영상에서 “제가 능력이 부족하고 사실 소속사 없이 혼자 있다 보니 어려움이 있었다. 제 탓이다. 단독 MC로서 방송을 이끌어가는 것에 대해 부족함을 많이 느꼈다”면서 ‘돈선태’에서 자진 하차를 결정했다고 밝혔다.그는 “계약도 있고, 방송국에서 정규 편성도 한 상황에서 자진 하차 결정이 사실 쉽진 않았다”고 덧붙였다.그는 리센느 측에도 직접 사과를 전달했다고 밝혔다. 김선태는 “어제 리센느 소속사(더뮤즈엔터테인먼트) 대표님과 통화를 했고, 대표님과 멤버들에게 직접 사과를 드렸다”고 밝혔다.이어 “사실 제가 연락하기 전에 멤버분들이 먼저 저를 걱정해 주셨다고 한다. 그래서 두 번, 세 번 다시 더 죄송하고, 제가 이번 일을 계기로 저 스스로를 돌아보는, 제가 진짜 좀 초심을 잃었나 그런 생각도 많이 했다”고 말했다.김선태는 “이번 일로 불편하셨던 분들, 저희 구독자분들에게도 신경 쓰게 해 드려서 정말 죄송하고 앞으로 이런 일이 없도록 하겠다. 죄송하다”고 사과했다.김선태는 전날 사과 영상에서 “선공개 영상으로 상처받으신 모든 분들에게 진심으로 사과드린다”면서 “제 이름을 걸고 하는 영상임에도 불구하고 정말 무책임했다. 방송국이라는 이름 뒤에 숨어 업로드 영상에 대해 어떠한 사전 검토나 사전 공개를 요청하지 않았다”고 털어놨다.이어 “많은 분들이 지적해 주셨던 게스트에 대한 무리한 언급을 했던 것 또한 명백한 저의 잘못이다. 첫 촬영이어서 촬영 당일 대본 소화에 급급해 현장에서 대본의 문제에 대해 전혀 인지하지 못했다”고 전했다.