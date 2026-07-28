전남광주특별시, 아시아문화중심도시 ‘미래 비전’ 마련 본격화

28일 용역 시작…조성위·전문가 등 참여 중장기 발전 모델 구상

광주연구원 연구 수행…20년간 사업 성과 분석·미래 전략 마련

관련 법·제도 개선 제안…정부 ‘제4차 종합계획’과 수정 연계도

이미지 확대 아시아문화중심도시 3.0시대 구상 용역 착수보고회가 29일 광주 김대중컨벤션센터에서 열렸다. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 아시아문화중심도시 3.0시대 구상 용역 착수보고회가 29일 광주 김대중컨벤션센터에서 열렸다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 전남광주통합특별시가 아시아문화중심도시 3.0 시대 구상 연구용역 착수보고회를 열고, 20여년간의 조성사업 성과와 한계를 분석해 미래 비전 마련에 들어갔다. 인공지능, 디지털화, 기후변화 등 환경 변화에 대응하는 정책과 법·제도 개선안도 함께 마련할 계획이다. 아시아문화중심도시 3.0시대 구상 연구 착수

20여년 성과·한계 분석, 미래 비전 수립

AI·디지털·기후변화 대응 전략 마련

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전남광주통합특별시는 28일 광주 김대중컨벤션센터에서 ‘아시아문화중심도시 3.0시대 구상 연구용역 착수보고회’를 열고, 아시아문화중심도시의 새로운 미래비전 마련을 위한 연구를 본격 시작했다.이날 착수보고회에는 김원중 대통령 소속 아시아문화중심도시조성위원장을 비롯해 문화체육관광부 아시아문화중심도시추진단, 전남광주통합특별시, 5개 자치구, 유관기관 등 관계자들이 참석했다.광주연구원이 수행하는 이번 연구용역은 지난 2004년부터 2025년까지 20여년간 추진된 아시아문화중심도시 조성 사업의 성과와 한계를 분석하고, 체계적인 관리체계 방안을 마련하기 위한 것이다.특히 문화도시 환경 조성, 예술진흥 및 문화·관광산업 육성, 문화교류도시 역량 강화를 다각도로 평가하고, 인공지능 기술 고도화, 디지털화, 기후변화 등 급변하는 대내외 환경변화에 대응하는 ‘아시아문화중심도시 3.0시대’의 정책 비전과 전략 수립이 목표다.이번 연구에서는 아시아를 넘어 세계 속의 문화중심도시로 도약하기 위한 비전과 목표, 추진전략, 세부 추진과제, 성과지표, 재원조달 방안 등을 구체화한다. 또 아시아문화중심도시 3.0 시대 지속가능한 사업 추진을 뒷받침할 법·제도 개선 방안도 함께 제안할 예정이다.이와 함께 전남광주통합특별시 출범에 따른 문화적 통합과 기능적 연계성을 분석해 조성사업의 공간적 범위를 확장하고, 새로운 행정체계에서 아시아문화중심도시의 정체성과 가치를 계승·발전시킬 수 있는 중장기 방안도 검토한다.전남광주통합특별시는 연구 과정에서 전문가 자문회의, 토론회, 워크숍 등을 열어 문화예술계와 유관기관, 시민의 다양한 의견을 수렴할 계획이다. 아울러 문화체육관광부·아시아문화중심도시조성위원회와 긴밀한 협력체계를 구축해 정부의 제4차 종합계획 수정 및 연계성을 높여 나갈 방침이다.전남광주통합특별시는 이번 연구용역 결과를 바탕으로 아시아문화중심도시 조성사업의 중장기 발전전략을 수립한다. 또 문화체육관광부의 종합계획 수정, 이와 연계한 정책과제 및 신규 사업 발굴에도 적극 활용할 계획이다.김원중 조성위원장은 “아시아문화중심도시 조성사업은 지난 20년간 광주의 문화적 기반을 다져온 국가적 프로젝트”라며 “이제는 그동안의 성과를 바탕으로 인공지능과 문화기술, 문화산업이 융합되는 아시아문화중심도시 3.0 시대를 준비해야 한다”고 말했다.황인채 통합특별시 문화본부장은 “전남광주를 넘어 아시아와 세계로 도약하는 문화도시 모델을 구축하고, 시민들의 삶 속에서 문화의 가치를 체감할 수 있는 지속가능한 문화도시 정책을 추진해 나가겠다”고 밝혔다.