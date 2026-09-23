“추석 귀성·귀경 언제 출발할까”…도로공사, 시간대별 교통예보 세분화

“앱으로 귀성길 교통상황 확인하세요”

이미지 확대 한국도로공사 전경 닫기 이미지 확대 보기 한국도로공사 전경

세줄 요약 한국도로공사가 추석 연휴를 맞아 고속도로 교통예보 정보를 맞춤형으로 세분화해 제공한다. 과거 교통량과 휴일, 기상 조건을 반영해 일자별·시간대별 주요 도시 간 소요 시간을 보여주고, 전광표지와 문자 서비스로 경로별 비교 정보도 안내한다. 추석 연휴 맞춤형 교통예보 정보 세분화 제공

과거 데이터 기반 일자별·시간대별 소요시간 산출

전광표지·문자 서비스로 경로 비교 정보 안내

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한국도로공사는 추석 연휴를 맞아 ‘고속도로 교통예보 정보’를 맞춤형으로 세분화해 제공한다고 23일 밝혔다.기존에는 귀성·귀경길의 최대 정체 시간대와 주요 도시 간 최대 소요 시간만 제공했으나, 이번 개편을 통해 ▲추석 연휴 기간의 예상 교통량 ▲휴일 여부 ▲기상 상황 등이 유사한 과거 데이터 분석을 바탕으로 구간별 평균 속도를 산출·대입해 ‘일자별·시간대별 주요 도시 간 소요 시간’을 한눈에 확인할 수 있도록 개선했다.또 도로전광표지와 휴대전화 문자 서비스를 통해 주요 도시 간 경로별 예상 소요 시간 비교 정보도 제공해 특정 노선 차량 쏠림 현상도 완화될 것으로 기대된다.다만, 앱에서 제공하는 주요 도시 간 소요 시간은 요금소와 요금소 사이의 이동 시간 기준으로, 출발지에서 진입 요금소 및 진출 요금소에서 도착지까지 걸리는 시간은 별도로 감안해야 한다.공사는 향후 네이버, 카카오 등 민간 플랫폼과 업무 협의 및 정보 공유를 늘리고 전체 노선에 대한 세부 소요 시간 정보를 단계적으로 확대 제공할 예정이다.도로공사 관계자는 “올해 추석은 연휴가 짧아 교통량 집중으로 인한 극심한 정체가 예상되니, 출발 전 정체 예보 교통지도와 주요 도시 간 소요 시간을 미리 확인해 혼잡 시간대를 피해 이동해 주시길 바란다”고 말했다.