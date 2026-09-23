핍스모터사이클, 영등포 타임스퀘어·신세계백화점 천안아산점 신규 매장 오픈

세줄 요약
- 영등포·천안아산 신규 매장 오픈
- 개장 직후 대기 줄·완판 성과
- 전시·체험형 라이딩 거점 구상
-지역을 대표하는 ‘라이딩 거점’으로 확장주식회사 워즈코퍼레이션(대표 노지윤)이 전개하는 혼다 모터사이클 라이선스 어패럴 브랜드 핍스모터사이클(PHYPS MOTORCYCLE)이 영등포 타임스퀘어와 신세계백화점 천안아산점에 새 매장을 열었다.
영등포 타임스퀘어점은 오픈 당일부터 많은 고객이 몰리며 대기 줄이 이어졌다. 신세계백화점 천안아산점은 오픈과 함께 목표 매출의 200%를 넘기며 준비한 재고가 모두 소진됐다. 워즈코퍼레이션은 두 매장을 단순한 판매 채널이 아니라, 더 많은 사람이 일상에서 모터사이클의 감성과 문화를 만날 수 있는 브랜드 거점으로 운영할 계획이다.
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핍스모터사이클 매장 오픈 웨이팅 이미지 (출처=핍스모터사이클)
핍스모터사이클은 모터사이클을 단순한 이동수단이나 패션의 시각적 소재로 바라보기보다, 자유롭게 이동하고 새로운 길과 장소를 발견하는 하나의 라이프스타일 문화로 해석해왔다. 라이더와 모터사이클의 이야기, 바이크 컬렉터의 개러지, 국내외 라이더 문화 등 모터사이클을 둘러싼 다양한 이야기를 지속적으로 콘텐츠화해 온 것도 이러한 방향의 일환이다.
이러한 브랜드의 방향은 오프라인 공간에도 이어진다. 핍스모터사이클의 매장은 제품을 판매하는 공간을 넘어 실제 모터사이클을 전시하고, 해외에서 형성되어 온 Garage Culture(개러지 문화)의 분위기와 모터사이클 라이프스타일을 간접적으로 경험할 수 있는 브랜드 체험 공간을 지향한다.
앞으로는 매장 수를 늘리는 방식의 출점보다 각 지역을 대표할 거점을 선별해 오프라인 네트워크를 짜는 데 집중할 예정이다. 핵심은 ‘라이딩’과 ‘로컬’이다.
브랜드는 라이딩을 모터사이클을 타고 이동하는 행위로만 한정하지 않고, 익숙한 도시를 벗어나 새로운 지역과 사람, 음식과 풍경을 발견하는 경험으로 바라본다. 이에 따라 각 매장을 그 지역을 경험하는 출발점으로 삼아, 매장 주변의 관광지와 맛집, 카페, 라이딩 코스 등 지역 고유의 장소를 소개하는 로컬 프로젝트도 함께 펼칠 계획이다.
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핍스모터사이클 영등포 타임 스퀘어 매장 이미지 (출처=핍스모터사이클)
고객이 매장을 방문하는 데서 경험이 끝나는 것이 아니라, 매장을 계기로 주변 지역까지 이동하고 새로운 로컬을 발견하도록 만드는 것이 프로젝트의 핵심이다. 이는 핍스모터사이클이 26FW 시즌을 통해 전개하고 있는 ‘GO, OFF ROAD - 누가 만든 길이 아니라, 내가 만드는 길’이라는 메시지와도 맞닿아 있다.
향후에는 각 지역의 매장을 서로 연결하는 스탬프 투어 프로그램도 검토하고 있다. 서로 다른 지역의 핍스모터사이클 매장을 방문하고 스탬프를 수집하는 과정을 통해 새로운 지역을 찾아갈 동기를 제공하고, 각 거점을 중심으로 지역의 라이딩 코스와 로컬 콘텐츠를 함께 경험할 수 있도록 한다는 구상이다.
노지윤 주식회사 워즈코퍼레이션 대표는 “핍스모터사이클의 목표는 전국에 같은 모습의 매장을 많이 만드는 것이 아니다. 각 지역을 대표하는 곳에 하나의 거점을 만들고, 그곳에서 모터사이클을 보고 문화를 경험한 뒤 다시 그 지역을 여행하게 만드는 것이 우리가 생각하는 오프라인의 역할”이라고 말했다. 이어 “앞으로 핍스모터사이클의 매장이 하나의 목적지인 동시에 또 다른 지역으로 떠나는 출발점이 될 수 있도록, 라이딩과 로컬을 연결하는 프로젝트를 지속적으로 만들어갈 계획”이라고 밝혔다.
핍스모터사이클은 영등포 타임스퀘어점과 신세계백화점 천안아산점을 새로운 거점으로 삼아, 무분별한 점포 확대보다는 모터사이클을 전시하고 경험할 수 있는 공간이라는 본질과 각 지역을 대표할 수 있는 입지를 기준으로 향후 거점 확대를 검토할 예정이다. 이를 통해 패션 제품을 판매하는 매장을 넘어 모터사이클 문화와 한국의 다양한 로컬을 연결하는 브랜드 거점으로 오프라인 공간의 역할을 확장해 나갈 계획이다.
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