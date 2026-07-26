“종묘는 한국의 보석… 개발 압력 속 절차·가이드라인 따라야”

라자르 엘룬두 아소모 유네스코 세계유산센터장 인터뷰

“유네스코는 강제하는 주체 아냐…한일 대화 촉진할 것”

이미지 확대 라자르 엘룬두 아소모 유네스코 세계유산센터장은 지난 24일 부산 벡스코에서 열린 기자단 인터뷰에서 종묘 일대를 둘러싼 개발 논의에 신중한 접근을 당부했다. 국가유산청 제공 닫기 이미지 확대 보기 라자르 엘룬두 아소모 유네스코 세계유산센터장은 지난 24일 부산 벡스코에서 열린 기자단 인터뷰에서 종묘 일대를 둘러싼 개발 논의에 신중한 접근을 당부했다. 국가유산청 제공

세줄 요약 유네스코 세계유산센터장이 종묘와 세운4구역 개발 논란에 대해 절차 준수를 강조했다. 전문 기관 조언과 보존영향평가를 거쳐야 하며, 개발 압력 속에서도 세계유산의 탁월한 보편적 가치를 해치지 않는 방향으로 검토해야 한다고 밝혔다. 종묘 개발 논란 속 절차 준수와 신중론 제기

보존영향평가·전문가 조언 이행 필요성 강조

개발과 보존의 균형, 보편적 가치 보호 당부

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“종묘는 한국의 역사이자 소중한 보석입니다.”부산 벡스코에서 지난 24일 만난 라자르 엘룬두 아소모 유네스코 세계유산센터장은 종묘 일대를 둘러싼 개발 논의에 신중한 접근을 당부했다. 세계유산센터는 세계유산협약을 집행하는 유네스코 사무국 내 실무기관으로 등재 심의 지원과 보존 상태 모니터링, 관리지침 마련 등의 역할을 맡는다.그는 최근 서울 도심 재개발 계획과 맞물려 논란이 된 종묘·세운4구역 일대에 대해서도 원칙을 강조했다. 아소모 센터장은 “세계유산 주변에서는 전문 기관의 조언과 보존영향평가를 포함한 절차를 철저히 이행해야 한다”며 “도시 재생이나 개발 압력이 존재하더라도 합의된 절차를 준수하는 것이 중요하다”고 말했다. 이어 “종묘 인근 개발도 ‘탁월한 보편적 가치’에 영향을 미치지 않는 방향으로 면밀히 검토돼야 한다”고 덧붙였다.일본 사도광산 보존 결정문이 강제력이 부족하다는 비판에 대해서는 ‘컨센서스(합의)’의 가치를 다시 짚었다. 아소모 센터장은 “결정문은 21개 위원국이 도출한 합의의 결실이지만, 유네스코는 각국의 정책을 강제로 바꾸는 주체가 아니다”라면서도 “한국과 일본 양국의 대화를 촉진할 것”이라고 덧붙였다.기후위기와 개발 압력, 디지털 전환 등 새로운 도전 과제 속에 채택된 ‘부산 선언’의 의의도 덧붙였다. 아소모 센터장은 “세계유산 로고 속 맞잡은 두 손처럼 협력을 보존 체계의 중심에 두자는 메시지”라며 “종묘와 같은 세계의 유산들이 ‘보석’으로 남을 수 있도록 개발과 보존 사이의 균형을 찾아갈 수 있게 노력하겠다”고 밝혔다.아소모 센터장은 말리 내전 당시 세계유산도시 팀북투의 영묘 복원 작업을 이끌었던 흙 건축 전문가다. 그는 이날 문화유산 파괴를 ‘공동체의 기억과 정체성을 공격하는 전쟁범죄’로 정의했다. 이어 “복원의 본질은 단지 훼손된 외형을 되돌리는 데 그치지 않고, 지역 장인과 주민들이 복원 과정에 참여해 유산을 스스로 다시 받아들이도록 돕는 데 있다”고 설명했다.