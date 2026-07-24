‘K팝은 내 삶의 자유’...... 인도네시아를 달군 ‘K-POP 커버댄스 페스티벌’

세줄 요약 자카르타에서 열린 2026 K-POP 커버댄스 페스티벌 인 인도네시아가 현지 팬들의 열띤 호응 속에 마무리됐다. 발리에서 온 7인조 엑스나이트가 더킹덤의 무대를 완벽히 재현해 우승했고, 오는 10월 서울 월드 파이널에 인도네시아 대표로 나선다. 자카르타서 열린 K팝 커버댄스 축제 성황

발리 출신 7인조 엑스나이트 최종 우승

오는 10월 서울 월드 파이널 진출 확정

이미지 확대 지난 18일(현지시간) 인도네시아 수도 자카르타의 대형 쇼핑몰 롯데쇼핑에비뉴 ‘코리아360’ 무대에서 열린 ‘2026 K-POP 커버댄스 페스티벌 인 인도네시아’ 행사를 마치고 수상자들이 기념 사진을 찍고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 지난 18일(현지시간) 인도네시아 수도 자카르타의 대형 쇼핑몰 롯데쇼핑에비뉴 ‘코리아360’ 무대에서 열린 ‘2026 K-POP 커버댄스 페스티벌 인 인도네시아’ 행사를 마치고 수상자들이 기념 사진을 찍고 있다.

이미지 확대 이상전 주인도네시아 한국문화원장이 축사를 하고 있다 닫기 이미지 확대 보기 이상전 주인도네시아 한국문화원장이 축사를 하고 있다

이미지 확대 ‘2026 K-POP 커버댄스 페스티벌 인 인도네시아’에서 최종 우승한 7인조 남성 그룹 ‘엑스나이트(EXNITE)’가 시상식을 마치고 기념 사진을 찍고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 ‘2026 K-POP 커버댄스 페스티벌 인 인도네시아’에서 최종 우승한 7인조 남성 그룹 ‘엑스나이트(EXNITE)’가 시상식을 마치고 기념 사진을 찍고 있다.

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인도네시아 자카르타의 무더운 날씨도 K팝을 향한 현지 팬들의 뜨거운 열정을 막아서지 못했다. 전 세계 한류 팬들의 소통의 장인 ‘2026 K-POP 커버댄스 페스티벌 인 인도네시아’가 지난 18일(현지시간) 현지 시민들의 폭발적인 관심과 참여 속에 성황리에 막을 내렸다.서울신문과 주인도네시아 한국문화원이 주최하고 서울시, 한국연예제작자협회, 한국음악실연자연합회, 서울관광재단, 올케이팝, 펜타클이 후원한 이번 행사는 지난 18일 인도네시아 자카르타의 대형 쇼핑몰 롯데쇼핑에비뉴 ‘코리아360’ 특설무대에서 열렸다. 현장을 가득 채운 관객들은 참가팀들의 화려한 퍼포먼스에 뜨거운 함성과 연호로 화답했다.이상전 주인도네시아 한국문화원장은 축사를 통해 “K팝에 대한 깊은 애정과 뛰어난 재능 덕분에 K팝 아티스트라는 꿈은 그 어느 때보다 가까운 현실이 되었다”며 “이번 페스티벌은 인도네시아 국민들의 변함없는 열정을 확인하는 뜻깊은 계기가 될 것”이라고 격려했다.치열한 경연 끝에 ‘2026 K-POP 커버댄스 페스티벌 인 인도네시아’ 최종 우승의 영예는 더킹덤(The KingDom)의 ‘KARMA’와 ‘혼’을 완벽히 재현한 7인조 남성 그룹 ‘엑스나이트(EXNITE)’에게 돌아갔다. 이들은 화려한 의상과 압도적인 파워풀 무대로 현장 관객과 심사위원의 마음을 동시에 사로잡았다.우승을 위해 발리에서 자카르타까지 먼 길을 달려온 엑스나이트의 리더 예후다(28)는 “우승을 바라긴 했지만 막상 팀명이 불렸을 때는 믿기지 않을 만큼 감격스러웠다”며 “팀원 모두가 세심한 디테일과 콘셉트 완성도를 위해 쏟아부은 노력이 결실을 본 것 같다”고 소감을 밝혔다. 그는 이어 “K팝은 우리에게 위로와 자유, 그리고 나 자신을 표현할 수 있는 자신감을 주는 존재”라며 감사를 전했다.우승을 차지한 엑스나이트는 오는 10월 대한민국 서울에서 개최되는 ‘K팝 커버댄스 페스티벌 월드 파이널’에 인도네시아 대표로 참가해 세계 각국의 승자들과 최종 기량을 겨루게 된다.올해로 16회를 맞이한 ‘K팝 커버댄스 페스티벌’은 세계 최초이자 최대 규모의 온·오프라인 한류 팬 소통 프로그램이다. 단순한 댄스 경연을 넘어 전 세계 젊은 세대가 음악과 춤으로 국경을 넘어 교감하는 문화 교류의 장으로 자리매김하고 있다.