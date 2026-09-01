200안타 MVP→은퇴 기로→연봉 2배…‘낭만 야구’ 끝판왕 보여주는 서건창

타율 0.136 → 0.323 화려한 부활

최대 6억원 계약 12억원으로 상향

“생각 못 했다…구단에 진심 감사”

이미지 확대 서건창(키움 히어로즈)이 30일 서울 잠실구장에서 열린 키움과 두산 베어스의 맞대결에서 타석을 준비하고 있다. 2026.8.30 키움 히어로즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 서건창(키움 히어로즈)이 30일 서울 잠실구장에서 열린 키움과 두산 베어스의 맞대결에서 타석을 준비하고 있다. 2026.8.30 키움 히어로즈 제공

이미지 확대 키움 히어로즈 서건창이 31일 서울 영등포구 한 호텔에서 열린 다년계약 체결식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.8.31 키움 히어로즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 키움 히어로즈 서건창이 31일 서울 영등포구 한 호텔에서 열린 다년계약 체결식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.8.31 키움 히어로즈 제공

세줄 요약 키움이 서건창과 기존 2년 최대 6억원 계약에 옵션 특약을 더해 최대 12억원까지 받을 수 있게 재조정했다. 2014년 MVP였던 그는 부상과 부진으로 은퇴 기로에 섰지만, 올해 85경기 타율 0.323으로 부활해 팀의 베테랑이자 중심 선수로 다시 인정받았다. 키움, 서건창 계약 재조정 및 보상 확대

2014 MVP→부상·부진→은퇴 기로의 반전

올해 부활로 팀 기여와 베테랑 가치 입증

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한때 프로야구의 주인공으로 우뚝 섰던 선수가 부진을 거듭하며 은퇴 기로에 놓였다. 마지막이라고 생각한 순간 화려하게 부활했고 연봉까지 대폭 올리는 신화를 썼다. 야구 만화에서나 있을 법한 서사가 현실이 됐다.키움 히어로즈는 31일 “서건창과 기존 2년(2027~2028년) 총액 최대 6억원의 계약 조건을 유지하면서 옵션 특약(세부 내용 비공개)을 추가했다”며 “서건창은 최대 12억원을 받을 수 있으며 옵션은 선수가 충분히 달성할 수 있는 수준이다. 사실상 12억원 전액을 보장하는 것”이라고 전했다. 쉽게 말해 서건창의 연봉이 올랐다는 이야기다.구단은 이날 서울 영등포구의 한 호텔에서 위재민 대표이사, 허승필 단장, 서건창과 가족들이 참석한 가운데 다년계약 체결식도 진행했다. 키움은 “서건창은 올 시즌 좋은 활약을 펼치고 있고 베테랑으로서 팀에 기여하는 모습을 높이 평가했다”며 “현재 보여주고 있는 가치에 걸맞은 대우가 필요하다고 판단해 기존 계약에 옵션 특약을 추가하는 방식으로 조건을 재조정했다”고 설명했다.올 시즌 전까지 서건창의 입지를 생각하면 반전이 따로 없다. 2014년 201안타를 기록하며 그해 정규리그 최우수선수(MVP)에 올랐지만 2018년 부상으로 37경기 출전에 그친 뒤 내리막길을 걸었다. 2021년 LG 트윈스, 2024년 KIA 타이거즈로 팀을 옮겨 다니며 입지가 더 줄었다. 특히 지난해에는 1군에서 고작 10경기에 나와 타율 0.136에 그쳐 은퇴 갈림길에 섰다.그러나 서건창은 올해 다시 키움으로 돌아와 영광의 시대를 보내고 있다. 무적 신분으로 선수 생활의 위기를 맞았지만 지난 1월 키움과 연봉 1억 2000만원에 계약했고 지난 5월에는 2년 최대 6억원(연봉 5억원+옵션 1억원)의 계약을 맺었다. 그리고 이 계약이 이번에 더 커졌다.올 시즌 85경기에서 타율 0.323 3홈런 31타점 56득점으로 제2의 전성기를 보내는 서건창이기에 받을 수 있는 대접이다. 여기에 선수들의 정신적 지주로서 보이지 않는 영향력도 상당하다. 몰락한 MVP가 다시 친정으로 돌아와 화려하게 부활하고 팀의 중심 선수로 활약하는 낭만 서사에 팬들도 설렐 수밖에 없다.서건창은 “전혀 생각하지 못했던 제안이라 처음에는 놀랐다”며 “금액을 떠나 선수로서의 가치와 지금까지의 모습을 좋게 평가해주신 구단에 진심으로 감사드린다”고 말했다. 비록 키움의 올해 성적이 꼴찌로 좋지 않지만 키움 팬들은 다른 구단은 따라올 수 없는 낭만 자부심을 갖게 됐다.