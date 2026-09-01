아주대-일본 교토대, ‘첨단에너지과학연구센터’ 개소…차세데 배터리 공동 연구

세줄 요약 아주대 G-램프 사업단이 일본 교토대에 첨단에너지과학연구센터를 열고 국제 공동연구를 시작했다. 양교는 수계 아연전지, 전고체전지, 소듐이온전지 등 차세대 이차전지를 함께 개발하며, 소재 설계와 성능 평가, 전기화학 분석을 분담한다. 교토대에 첨단에너지과학연구센터 개소

차세대 이차전지 공동 개발 착수

소재 설계·분석 역할 분담

이미지 확대 안병민 아주대 G-램프 사업단장(왼쪽)과 마모루 마부치 교토대 에너지과학대학원 학장이 아주대-교토대 글로벌 협력연구센터 현판 앞에서 기념 촬영을 하고 있다. 아주대 제공 닫기 이미지 확대 보기 안병민 아주대 G-램프 사업단장(왼쪽)과 마모루 마부치 교토대 에너지과학대학원 학장이 아주대-교토대 글로벌 협력연구센터 현판 앞에서 기념 촬영을 하고 있다. 아주대 제공

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경기 아주대는 G-램프(G-LAMP) 사업단이 지난달 19일 일본 교토대에서 ‘첨단에너지과학연구센터(CARES, Center for Advanced Research in Energy Science)’ 개소식을 열고 본격적인 국제 공동연구를 시작했다고 밝혔다.아주대와 교토대는 신설 센터를 거점으로 기존 리튬이온 배터리의 한계를 넘어설 차세대 이차전지(수계 아연전지·전고체전지·소듐이온전지 등)를 함께 개발한다.아주대는 배터리의 핵심 재료인 전극과 전해질 소재를 직접 설계·합성하고, 배터리 제작과 최종 성능 평가를 이끈다. 교토대는 배터리 내부의 전기화학 반응과 작동 원리를 정밀하게 분석하는 역할을 담당한다.이와 함께 두 대학은 연구진 및 대학원생 교류, 공동 세미나 개최, 대형 국제 연구과제 발굴도 추진할 계획이다.안병민 아주대 G-램프 사업단장은 “교토대는 노벨상 수상자를 다수 배출한 세계 최고 수준의 연구중심 대학”이라며 “실질적인 연구 성과를 창출하고 연구자들의 글로벌 역량을 강화하는 한편, 양교 대학원 복수학위제 도입 등 지속적인 연구 협력을 이어나갈 것”이라고 밝혔다.아주대는 앞서 2025년 4월 미국 뉴욕주립대(SUNY-ESF)에 1호 글로벌 협력 연구센터(지속가능 물질 및 에너지 연구센터)를 설립했다.한편, 아주대는 2023년 교육부의 ‘램프(LAMP)’ 사업에 선정된 후 2028년 8월까지 총 240억 원의 연구비를 지원받아 물질·에너지과학 분야 연구에 집중하고 있다.