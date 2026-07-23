광화문 현판 ‘한글 표기’ 어떻게? ‘모두의 토론회’로 결정

세줄 요약 문체부와 행안부가 광화문 한글 현판 병기 여부를 두고 26일 첫 ‘모두의 토론회’를 열었다. 광화문을 상징 공간으로 볼지 문화유산으로 지킬지, 한글의 가치와 현판 설치를 어떻게 볼지 전문가와 국민 200명이 함께 토론했다. 광화문 한글 현판 병기 논의 위한 첫 토론회 개최

국민 200명과 전문가 참여한 숙의형 공론장 운영

상징 공간·문화유산 해석 놓고 다양한 의견 수렴

이미지 확대 ‘모두의 토론회’ 행사 안내 이미지. 문화체육관광부 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘모두의 토론회’ 행사 안내 이미지. 문화체육관광부 제공

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문화체육관광부와 행정안전부가 ‘광화문 한글 현판 병기’를 주제로 오는 26일 첫 번째 ‘모두의 토론회’를 연다고 23일 밝혔다. 모두의 토론회는 국민의 다양한 의견을 정책 결정 과정에 반영하기 위해 이재명 정부에서 마련한 범부처 정책 소통 토론회다.26일 서울 서대문구 연세대 백양누리에서 열리는 토론회는 광화문을 국가를 대표하는 상징 공간으로 볼 것인지, 원형을 지켜야 하는 문화유산으로 볼 것인지, 또 광화문에 한글 현판을 함께 다는 것이 바람직한지, 한글의 가치와 현판 설치는 구분해 볼 것인지에 대해 의견을 나누는 자리다.발제와 토론에는 문화유산, 역사, 한글, 도시경관 등 여러 분야의 전문가가 참여한다. 이상열 한국문화관광연구원 실장이 그간 공론화 경과와 의견 수렴 결과를 종합해 발표하고, 박현모 세종국가경영연구원장, 정재환 한글문화연대 공동대표, 김현경 한국전통문화대 교수, 배웅규 중앙대 교수가 발제와 토론을 이어간다.토론회에는 사전 모집을 통해 선정한 국민 200명도 참석할 예정이다. 전문가 발제, 국민이 직접 참여하는 소그룹 토론과 전체 토론 등을 통해 참가자들이 의견을 나누고 최종 입장을 함께 정리하는 방식으로 진행한다. 현장은 케이티브이(KTV) 유튜브를 통해 생중계한다. 참가자들은 모바일 현장 투표로 실시간 의견을 낼 수 있다.정부는 이달 초 ‘탈모치료제 건강보험 급여 적용 확대’를 주제로 첫 ‘모두의 토론회’를 열 예정이었다. 그러나 반대 여론을 의식해 행사를 취소해 이번 토론회가 첫 토론회가 됐다. 문체부는 “‘모두의 토론회’를 국민이 정책 형성 과정에 직접 참여하는 대표적인 숙의 플랫폼으로 꾸준히 발전시켜 나갈 방침”이라고 덧붙였다.