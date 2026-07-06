국립대구박물관, 권오창 화백 ‘복식인물화’ 특별전 개최

복식인물화 80점·유물 137점 전시

태조·세조 용안 참고한 ‘단종 어진’도

이미지 확대 국립대구박물관이 오는 7일부터 9월 27일까지 특별전 ‘우리 옷을 그리다: 권오창 화백 기증 복식인물화’를 개최한다. 사진은 특별전 포스터. 국립대구박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 국립대구박물관이 오는 7일부터 9월 27일까지 특별전 ‘우리 옷을 그리다: 권오창 화백 기증 복식인물화’를 개최한다. 사진은 특별전 포스터. 국립대구박물관 제공

이미지 확대 오는 7일부터 특별전 ‘우리 옷을 그리다: 권오창 화백 기증 복식인물화’에 전시되는 단종 어진의 모습. 국립대구박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 오는 7일부터 특별전 ‘우리 옷을 그리다: 권오창 화백 기증 복식인물화’에 전시되는 단종 어진의 모습. 국립대구박물관 제공

이미지 확대 오는 7일부터 특별전 ‘우리 옷을 그리다: 권오창 화백 기증 복식인물화’에 전시되는 ‘백진복도’의 모습. 국립대구박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 오는 7일부터 특별전 ‘우리 옷을 그리다: 권오창 화백 기증 복식인물화’에 전시되는 ‘백진복도’의 모습. 국립대구박물관 제공

세줄 요약 국립대구박물관이 권오창 화백 기증 복식인물화 80점과 유물 137점을 모아 특별전 ‘우리 옷을 그리다’를 연다. 단종 어진, 흥선대원군 기린흉배, 청연군주 당의, 오방색 두루마기 등을 함께 공개하며 우리 복식의 역사와 상징을 조명한다. 권오창 화백 기증 복식인물화 특별전 개최

복식인물화 80점과 유물 137점 공개

단종 어진·황실 복식·어린이 옷 조명

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전통 복식을 입은 인물을 고증해 그린 ‘복식인물화’ 전시가 권오창 화백의 기증으로 대구에서 열린다.국립대구박물관은 오는 7일부터 9월 27일까지 특별전 ‘우리 옷을 그리다: 권오창 화백 기증 복식인물화’를 개최한다고 6일 밝혔다.이번 전시에서는 반세기 동안 인물화와 표준영정 작업에 전념해 온 권 화백이 지난해 기증한 복식인물화 80점을 선보인다. 이와 함께 국가민속문화유산인 ‘흥선대원군 기린흉배’, ‘청연군주 당의’, 영친왕 일가의 ‘오방색 두루마기’ 등 유물 137점이 함께 공개된다.특히 정부 최초 표준영정으로 지정된 단종 어진도 감상할 수 있다. 단종의 용안은 태조 어진의 얼굴 윤곽과 세조 어진 초본을 참고해 그려냈다.전시는 총 3부로 구성된다. 1부 ‘우리, 우리 옷, 나의 그림’에서는 권 화백의 작품세계와 작업실 풍경을 소개하며 통일신라 학자 설총, ‘삼국사기’를 지은 김부식 등 정부표준영정 3점을 전시한다.2부 ‘낯과 빛, 되살아난 역사 인물’은 흑백사진과 어진을 바탕으로 색을 되찾은 인물을 조명한다. 조선시대 태조·단종·영조·철종·고종의 어진을 비롯해 대한제국 황실 가족과 마지막 황녀 덕혜옹주를 그린 복식인물화가 출품된다. 흥선대원군이 실제 관복에 달았던 ‘흥선대원군 기린흉배’가 인물화 곁에 나란히 놓이는 점도 눈길을 끈다.3부 ‘솜씨와 맵시, 우리 옷이 있는 풍경’에서는 신하의 조복과 갑옷, 여성의 활옷과 함께 조선시대 어린이 옷에 담긴 상징적 의미를 풀어나간다. 조선 후기 청연군주 묘 출토 당의, 영친왕 일가의 오방색 두루마기 외에도 백여 가지 어린이 복식을 한 화폭에 담은 ‘백진복도’의 제작 과정을 담은 미디어 아트가 상영된다.전시 기간 중에는 특별전 연계 강연인 ‘조선시대 관복, 초상화로 보다’(7월 31일)를 비롯해 작가와의 대화(8월 6일, 9월 3일), 큐레이터와의 대화(7월 15·29일, 8월 12·26일, 9월 9일)가 진행될 예정이다.김혜원 국립대구박물관장은 “권오창 화백의 뜻깊은 기증으로 마련한 전시”라며 “한국 복식 연구의 귀중한 자료인 복식인물화를 통해 우리 옷의 세계를 새롭게 발견하는 자리가 되기를 바란다”고 말했다.