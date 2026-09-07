코스피 6900선 마감...7000 탈환 눈앞

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코스피가 4.6% 넘게 급등 마감한 7일 서울 중구 신한은행 전광판에 코스피, 원/달러 환율 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 308.18포인트(4.61%) 오른 6,995.39에 장을 마쳤다. 7,000선 탈환까지 단 4.61포인트 남겨뒀다. 코스닥은 8.69포인트(1.07%) 오른 822.19에 마감했다. 2026.9.7 홍윤기 기자