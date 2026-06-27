‘18세’ 나이 차 극복…장기하♥윤가이 열애 인정

세줄 요약 가수 장기하와 배우 윤가이가 18세 나이 차를 극복하고 열애를 인정했다. 두 사람은 2023년 쿠팡플레이 SNL 코리아 시즌4에서 호스트와 크루로 만나 인연을 쌓았고, 음악과 영화라는 공통 관심사로 가까워져 연인으로 발전했다. 장기하·윤가이, 18세 나이 차 열애 인정

SNL 코리아 시즌4 인연, 연인 관계로 발전

양측 소속사, 좋은 감정으로 교제 중 밝혀

이미지 확대 가수 장기하(왼쪽)와 배우 윤가이가 18세 나이 차를 뛰어넘고 연인 관계로 발전한 것으로 알려졌다. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 가수 장기하(왼쪽)와 배우 윤가이가 18세 나이 차를 뛰어넘고 연인 관계로 발전한 것으로 알려졌다. 인스타그램 캡처

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가수 장기하(44)와 배우 윤가이(26)가 18세 나이 차를 뛰어넘고 연인 관계로 발전한 것으로 알려졌다.27일 연예계에 따르면 장기하의 소속사 두루두루 아티스트 컴퍼니는 “두 사람이 좋은 감정으로 만나고 있다”고 밝혔다.윤가이 소속사 위엔터테인먼트 역시 “두 사람이 교제 중”이라고 전했다.두 사람은 2023년 쿠팡플레이 ‘SNL 코리아’ 시즌4 호스트와 크루로 만나 인연을 맺었다.이후 연예계 선후배로 지내다 음악, 영화 등 공통분모로 가까워져 연인으로 발전한 것으로 전해졌다.장기하는 2003년 밴드 눈뜨고코베인으로 데뷔해 청년실업, 장기하와 얼굴들을 거쳤다.그는 2018년 팀 해체 후에는 솔로로 활동 중이며, 시트콤 ‘감자별 2013QR3’, 영화 ‘바이러스’ 등으로 연기도 펼쳤다.윤가이는 2019년 영화 ‘선희와 슬기’로 데뷔해 ‘SNL 코리아’로 이름을 알렸다.드라마 ‘메리 킬즈 피플’ ‘언더커버 하이스쿨’ ‘레이디 두아’ 등의 작품에 출연했으며 ‘우리 학교는 시즌2’로 전 세계 시청자들을 만날 예정이다.