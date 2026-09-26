스포츠 2026 아이치-나고야 아시안게임 [포토] 방수포 깔린 도요하시 시민구장 입력 2026-09-26 18:01 수정 2026-09-26 18:01 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/sport/Asiangame2026-aichi-nagoya/2026/09/26/20260926800006 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열릴 예정인 2026 아이치?나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 대한민국과 중국의 경기를 앞두고 대형 방수포가 덮여 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 아시안게임 야구 경기가 연기된 직접적인 이유는 무엇인가? 날씨 코로나