[포토] ‘우리딸 잘했어’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조에 출전해 도마에서 금메달을 획득한 여서정이 26일 인천국제공항을 통해 귀국해 아버지인 여홍철 대한체조협회 전무이사의 축하를 받고 있다.연합뉴스