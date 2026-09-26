스포츠 2026 아이치-나고야 아시안게임 [포토] ‘우리딸 잘했어’ 입력 2026-09-26 17:38 수정 2026-09-26 17:38 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/sport/Asiangame2026-aichi-nagoya/2026/09/26/20260926800005 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조에 출전해 도마에서 금메달을 획득한 여서정이 26일 인천국제공항을 통해 귀국해 아버지인 여홍철 대한체조협회 전무이사의 축하를 받고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 여서정이 금메달을 획득한 종목은? 도마 평행봉