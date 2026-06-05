충남 서천·예산·공주, 초여름 길목 ‘신록의 싱그러움’

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세줄 요약 충남도가 ‘월간 충남’ 6월 주제로 서천·예산·공주 여행 코스를 소개한다. 서천은 특화시장과 장항송림, 한산모시문화제가 눈길을 끌고, 예산은 예당호와 수레국화, 공주는 유구색동수국정원과 밤마실 야시장이 초여름 매력을 더한다. 서천·예산·공주 초여름 여행지 소개

수국·금계국·수레국화 등 꽃 명소 추천

야시장·축제·호수 코스까지 구성

이미지 확대 충남 서천군-장항송림산림욕장과 스카이워크 전경. 충남도 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 서천군-장항송림산림욕장과 스카이워크 전경. 충남도 제공

이미지 확대 충남 예산군 국가유산 야행. 충남도 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 예산군 국가유산 야행. 충남도 제공

이미지 확대 충남 공주시 제민천. 충남도 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 공주시 제민천. 충남도 제공

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충남도가 서천·예산·공주 등 초여름 길목에서 만나는 야경 명소 소개에 나섰다.5일 충남도에 따르면 매월 새로운 관광 주제를 선정해 지역 명소를 소개하는 ‘월간 충남’을 소개한다.이번 달에는 ‘6월의 수채화’를 주제로 서천·예산·공주의 대표 관광지와 축제, 초여름 꽃 명소 등 당일 또는 1박 2일 여행 코스를 담았다.서천은 ‘판교 시간이 멈춘 마을’과 서천특화시장, 장항송림산림욕장 등을 중심으로 옛 감성과 자연 경관을 함께 즐길 수 있는 여행지다.이곳은 최근 방영된 드라마 ‘허수아비’ 촬영지로 알려지며 찾는 발길이 더욱 많아졌다.서천특화시장에선 6월 초까지 제철인 꼴뚜기와 갑오징어 등 신선한 수산물을 맛볼 수 있다.100년 넘은 해송이 빼곡히 들어서 솔향 가득한 산책을 즐길 수 있는 장항송림산림욕장에서는 숲길 끝에서 서해와 금강 하구의 비경을 한눈에 조망할 수 있다.유네스코 인류무형문화유산인 한산모시관에선 제36회 한산모시문화제가 12~14일 열린다.예산은 예당호 중심으로 자연경관과 레저를 함께 즐길 수 있는 다채로운 매력을 지녔다.아그로랜드 태신목장의 수레국화 군락을 비롯해 숭고한 독립정신을 엿볼 수 있는 윤봉길 의사 유적지 등이 인기다.덕산 온천 맥을 잇고 있는 스플라스 리솜 등 온천욕장, 봉수산 자연휴양림과 수목원 등도 들러볼 만한 여행지다.예당호 일원에서는 탁 트인 호수를 조망할 수 있는 전망대·출렁다리·음악분수·모노레일·무빙보트·71개 모험 코스를 갖춘 어드벤처 등을 즐길 수 있다.공주는 수만 송이 수국이 수채화처럼 펼쳐지는 유구색동수국정원과 정겨운 벽화가 맞이해주는 유구전통시장, 과거 섬유산업 영광을 간직한 유구섬유역사전시관 등 다양한 매력을 갖췄다.지난 2월 개관한 백제문화전당은 백제 역사를 살펴볼 수 있는 복합문화공간이다. 웅진 백제의 숨결을 미디어아트·콘텐츠로 재해석해 과거와 현재가 교차하는 경험을 해볼 수 있다.공주 도심을 가로지르는 제민천 일대에서 한옥 카페, 독립 서점 등 낭만을 즐기면 여행의 즐거움은 더욱 깊어진다.공주산성시장 ‘밤마실 야시장’이 6월 매주 금·토요일 저녁마다 펼쳐져 풍성한 먹거리와 활기찬 문화 공연으로 초여름 밤 여행의 즐거움을 더한다.이밖에 부여 백마강변과 천안 천흥저수지 금계국, 태안 천리포수목원 아스틸베, 논산 솟대마을 능소화와 해바라기 등 도내 대표적인 초여름 꽃 명소도 추천한다.6월의 주인공인 수국 명소로는 공주 유구색동수국정원을 비롯해 서산 부석사, 천안 아름다운정원 화수목, 홍성 솔바람테마파크, 태안 팜카밀레 등이 있다.