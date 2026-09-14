세계 금융중심지 대표단 한자리에…14~17일 부산서 세계연합 총회

세줄 요약 2026 국제금융센터세계연합 연차총회가 14일부터 17일까지 부산 BIFC 일대에서 열렸다. 세계 금융중심지 대표단과 국내외 금융기관이 참석해 영 아카데믹 어워드, 총회, 공동 프로젝트 회의, 금융당국 대화, 심포지엄, 산업 시찰을 이어갔다. 부산 BIFC서 WAIFC 연차총회 개최

세계 금융중심지 대표단 협력 논의

해양금융·산업 시찰 일정 포함

이미지 확대 2025 WAIFC 연차총회 현장사진(프랑크푸르트). 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2025 WAIFC 연차총회 현장사진(프랑크푸르트). 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 국제금융센터세계연합(WAIFC) 연차총회가 14일부터 17일까지 부산국제금융센터(BIFC) 일대에서 열린다.이번 행사에는 WAIFC 의장단·사무국과 세계 주요 금융중심지 대표단, 국내외 금융기관 관계자들이 참여한다. WAIFC은 금융중심지 간 교류·협력을 위해 2018년 설립된 국제 네트워크이다.첫날인 14일 부산국제금융센터에서의 환영 행사를 시작으로, 15일 청년 연구자들의 금융 분야 우수 연구 성과를 공유하는 ‘영 아카데믹 어워드’에 이어 연차총회가 열려 WAIFC 주요 안건과 운영 방향을 논의하고, 공동 프로젝트 회의에서 회원 기관 간 협력과제를 다룬다.16일에는 국제금융센터 간 업무협약 체결 및 금융당국과의 대화가 마련돼 WAIFC 대표단과 국내 금융당국 관계자들이 국제 금융환경의 변화에 관한 의견을 나누고 협력 분야를 모색한다.또 16일 누리마루 APEC 하우스에서 부산의 금융 경쟁력을 살펴보고 해양 금융 발전방안을 모색하는 ‘BIFC 글로벌 금융 심포지엄’(BIFC Global Finance Symposium)’이 있을 예정이다.참가자들은 17일 한화오션 거제사업장 등 조선·해양산업 현장 시찰을 끝으로 총회 일정을 마무리한다.