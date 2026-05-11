전라도 중심이 되기까지 ‘광주의 여정과 역사’ 전시

광주역사민속박물관, ‘도시가 되어온 시간’ 전시회 개최

전남도청 소재지 130주년·직할시 승격 40주년 기획전

12일⁓8월9일…사진과 지도로 보는 광주 변화의 기록

이미지 확대 광주 역사민속박물관이 선보이는 ‘광주, 도시가 되어 온 시간’ 전시회 포스터. 닫기 이미지 확대 보기 광주 역사민속박물관이 선보이는 ‘광주, 도시가 되어 온 시간’ 전시회 포스터.

세줄 요약 광주시 역사민속박물관이 12일부터 8월 9일까지 ‘광주, 도시가 되어 온 시간’ 전시를 연다. 전시는 광주가 전남도청 소재지와 직할시를 거쳐 대도시로 성장한 과정을 사진·지도·기록물로 보여주며, 도시의 형성·설계·확장·재편을 4부로 나눠 살핀다. 광주시 역사민속박물관, 광주 도시 형성 전시 개최

전남도청 소재지·직할시 승격 130주년·40주년 기획

사진·지도·기록물로 도시 변화와 정체성 재조명

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광주시 역사민속박물관은 12일부터 8월9일까지 광주의 형성과 변화 과정을 입체적으로 조명하는 기획전 ‘광주, 도시가 되어 온 시간’을 개최한다고 11일 밝혔다.이번 전시는 1896년 광주가 전남도청 소재지로 지정된 지 130주년 그리고 1986년 직할시로 승격된 지 40주년을 맞아 기획됐다.많은 세월이 흐르는 동안 묵묵히 자리를 지켜온 도로와 건물, 하천, 그리고 주거지의 변천사를 통해 평범한 농촌마을이었던 광주가 지금의 대도시로 거듭나기까지의 여정을 사진·지도·엽서·기록물 등 풍부한 자료를 통해 선보인다.전시는 총 4부로 구성돼 시대별 도시의 흐름을 따라간다.1부 ‘형성되는 도시’에서는 무진주, 무주, 광주목 등 시대에 따라 변화해 온 명칭과 위상을 살펴본다. 당시 관아와 객사, 읍성을 중심으로 형성됐던 전통적인 공간 질서를 확인할 수 있는 전시다.2부 ‘설계되는 도시’는 읍성이 해체된 후 근대적 도시 구조로 재편되는 과정을 담았다. 격자형 시가지와 직선도로, 관청과 교통망이 들어서며 식민 통치의 흔적이 도시 공간에 새겨지는 아픈 역사를 조명한다.3부 ‘확장되는 도시’에서는 광복 이후부터 1995년까지의 비약적인 성장을 다룬다. 급격한 산업화와 도시 팽창 속에서 교통망 확충, 직할시 승격, 광산권 편입을 거쳐 생활권이 대폭 넓어지는 과정을 생생하게 보여준다.4부 ‘재편되는 도시’는 1995년 이후 광주의 현재와 미래를 살핀다. 상무·첨단·수완지구 등 신도심의 성장과 함께 이미 확장된 도시를 어떻게 연결하고 재구성할 것인가라는 과제를 관람객들에게 던진다.이번 전시는 단순한 역사의 기록을 넘어 ‘지금의 광주는 어떻게 만들어졌는가’, ‘왜 전라도의 중심이 되었는가’라는 질문을 통해 도시의 정체성을 재확인하는 기회가 될 전망이다. 특히 오는 7월 1일 출범하는 전남광주통합특별시와 맞물려 미래 도시의 방향성을 고민해 보는 자리가 될 것으로 기대된다.이부호 역사민속박물관장은 “이번 전시는 시민들이 익숙하게 지나쳤던 광주의 풍경 속에 숨어있는 도시 형성 과정을 되짚어보는 기회가 될 것”이라며 “광주가 걸어온 도시 변화의 흐름을 바탕으로 우리가 함께 살아갈 미래 도시의 모습을 그려보는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.