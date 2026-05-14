[서울데이터랩]코스피, 장 초반 7,894.53으로 상승…개인 순매수 속 외국인·기관 매도

세줄 요약 코스피가 14일 오전 장 초반 7,894.53으로 0.64% 올랐다. 개인이 5,063억원을 순매수하며 지수를 떠받쳤고, 외국인과 기관은 각각 4,867억원, 192억원을 순매도했다. 상승 종목이 하락 종목보다 많았다. 코스피 장 초반 7,894.53으로 상승

개인 순매수, 외국인·기관 순매도

상승 종목 우세, 최고치 재접근

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14일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전일보다 50.52포인트(0.64%) 오른 7,894.53을 나타내고 있다. 지수는 7,873.91에 출발한 뒤 장중 7,924.31까지 오르며 강세 흐름을 이어갔다. 장중 저가는 7,852.38이다.수급별로는 개인이 5,063억원을 순매수하며 지수 상승을 떠받쳤다. 반면 외국인은 4,867억원, 기관은 192억원을 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 124억원 매도 우위, 비차익거래 4,858억원 매도 우위로 전체 4,982억원 매도 우위를 기록했다.시장 전반에서는 상승 종목이 569개로 하락 종목 267개를 웃돌았고, 보합은 53개였다. 상한가 종목은 2개, 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목 가운데서는 삼성전자(005930)가 0.62% 오른 285,750원, 삼성전자우(005935)가 0.90% 오른 190,800원, 현대차(005380)가 1.13% 오른 718,000원, LG에너지솔루션(373220)이 2.44% 오른 440,500원, 두산에너빌리티(034020)가 0.58% 오른 120,700원에 거래됐다. 반면 SK하이닉스(000660)는 0.30% 내린 1,970,000원, 삼성전기(009150)는 1.94% 내린 1,009,000원, HD현대중공업(329180)은 4.09% 내린 703,000원, 기아(000270)는 0.67% 내린 178,300원을 기록했다.개장 초반 상승률 상위 종목으로는 천일고속이 29.96% 오른 295,000원, 동양고속이 29.94% 오른 56,200원으로 나란히 상한가를 기록했다. 에이프로젠바이오로직스는 23.47% 오른 6,050원, 한화갤러리아우는 19.01% 오른 10,330원, 노루페인트우는 18.28% 오른 13,200원에 거래됐다.반면 하락률 상위 종목에서는 성문전자우가 11.84% 내린 6,700원, 계양전기가 8.32% 내린 11,350원, 성문전자가 8.04% 내린 3,030원, 한솔테크닉스가 6.68% 내린 13,830원, 경인전자가 6.42% 내린 27,700원을 나타냈다.최근 코스피는 5월 12일 7,643.15로 밀린 뒤 13일 7,844.01로 2.63% 급반등했고, 이날도 상승 흐름을 이어가며 52주 최고치인 7,999.67에 재차 접근하는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]