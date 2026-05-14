[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 1.26% 올라 1191.77…바이오·이차전지 강세

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 1.26% 올라 1191.77…바이오·이차전지 강세

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-05-14 09:43
수정 2026-05-14 09:43
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 코스닥 장 초반 1.26% 상승, 1191.77 기록
  • 개인·기관 순매수, 외국인 순매도로 수급 엇갈림
  • 바이오·이차전지·로봇주 중심 강세 확대
이미지 확대


코스닥시장이 장 초반 반등 흐름을 보이며 상승 출발했다.

14일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전일보다 14.84포인트(1.26%) 오른 1191.77을 기록했다. 이날 지수는 1187.02에 출발해 장중 1194.03까지 올랐고, 저가는 1184.53으로 집계됐다.

수급별로는 개인이 364억 원, 기관이 5억 원 순매수하며 지수를 떠받쳤다. 반면 외국인은 148억 원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 11억 원 매수 우위를 보였지만 비차익거래에서 200억 원 매도 우위가 나타나며 전체적으로는 189억 원 순매도를 기록했다.

시장 전반도 강세가 우세했다. 상승 종목은 932개, 하락 종목은 664개였고 보합은 70개였다. 상한가 4개 종목이 나왔고 하한가 종목은 없었다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 알테오젠(196170)이 6.92% 오른 37만 8500원으로 강세를 보였다. 에코프로비엠(247540)은 2.23% 오른 20만 1500원, 에코프로(086520)는 2.67% 오른 13만 8600원, 레인보우로보틱스(277810)는 1.94% 오른 89만 5000원에 거래됐다. 리가켐바이오(141080)는 4.45%, 에이비엘바이오(298380)는 2.99% 상승했다. 반면 코오롱티슈진(950160)은 0.41% 내렸고 리노공업(058470)은 2.94% 하락했다.

개별 종목 장세도 두드러졌다. 개장 초반 상승률 상위 종목에는 폴레드가 300.00% 급등한 2만 원으로 상한가를 기록했고, 소룩스는 30.00% 오른 4290원, 코스모로보틱스는 29.96% 오른 5만 2700원, 차백신연구소는 29.95% 오른 3710원으로 각각 상한가권에 올랐다. 판타지오도 24.18% 상승한 2825원에 거래됐다.

반면 하락률 상위 종목에서는 네오이뮨텍이 11.48% 내린 501원, 유디엠텍이 10.58% 내린 4140원, 메디포스트가 9.84% 하락한 1만 9970원을 나타냈다. 그린생명과학은 9.19% 내린 3310원, 지구홀딩스는 9.11% 하락한 1만 5070원에 거래됐다.

코스닥은 최근 5거래일 기준으로 5월 12일 2.32% 급락한 뒤 전날 0.20% 밀렸으나, 이날 장 초반에는 바이오와 이차전지, 로봇주 중심의 강세에 힘입어 반등을 시도하는 모습이다. 거래량은 1억 4843만 6000주, 거래대금은 2조 4340억 2900만 원으로 집계됐다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스닥시장의 장 초반 흐름은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로