세줄 요약 관광공사가 ‘2026 관광기업 데이터·AI 활용 지원 사업’ 참여기업을 20일까지 모집한다. 웹사이트나 앱을 보유한 관광 중소기업 27곳을 선발한다. 선정 기업은 10월까지 4개월간 데이터 분석 환경 구축과 AI 마케팅 컨설팅을 받고, 솔루션 구독료와 광고비도 지원받는다. 관광공사, 데이터·AI 지원 사업 참여기업 모집

관광 중소기업 대상, 27개사 선발 예정

분석 환경 구축·마케팅 컨설팅 밀착 지원

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한국관광공사가 ‘2026 관광기업 데이터·인공지능(AI) 활용 지원 사업’ 참여기업을 이달 20일까지 모집한다.이번 사업은 관광기업의 데이터·AI 활용 역량 강화를 위한 프로그램으로, AI 기반 데이터 분석 환경 구축 및 활용과 AI 기반 데이터 마케팅 컨설팅(그로스 해킹) 등 두 가지 유형으로 운영된다. 웹사이트 또는 모바일 앱 서비스를 보유한 관광 분야 중소기업이면 신청할 수 있다.총 27개 기업을 선발하며, 선정된 기업은 오는 10월까지 약 4개월간 전문 컨설턴트와 함께 데이터 분석 환경 구축부터 AI 기반 마케팅까지 밀착 지원을 받는다. 모든 참여기업에는 AI 솔루션 구독료 100만 원이 지원되며, 데이터 마케팅 컨설팅 유형 선정 기업에는 최대 1000만 원의 캠페인 광고비가 추가 지원된다.신청은 한국관광산업포털 투어라즈(touraz.kr)를 통해 접수하며, 최종 선정 결과는 6월 중 발표된다.공사 측은 지난해 참여기업들의 매출이 평균 8배, 이용자 유입이 11배 증가하는 성과를 거뒀다며, 올해도 관광기업들이 데이터와 AI를 핵심 경쟁력으로 삼아 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 맞춤형 지원을 이어가겠다고 밝혔다.