“정의현감 행차요”… 600여년 전으로 돌아간 제주 성읍마을

18일 오후 1시 성읍마을 일원서 행차·전통문화 한마당

이미지 확대 지난해 정의현감 행차재현 모습. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 정의현감 행차재현 모습. 제주도 제공

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제주 동부의 대표 전통마을인 제주 서귀포시 표선면 성읍민속마을에서 조선시대 지방 수령의 부임 행차가 600여년 만에 되살아난다.㈔성읍민속마을보존회는 제주도 후원으로 ‘성읍마을 정의현감 행차 및 전통문화 한마당’을 오는 18일 오후 1시 성읍마을 일원에서 연다고 13일 밝혔다.행사는 남문과 객사터 일대에서 오후 1시부터 4시까지 진행되며, 5월 16일·6월 20일·9월 19일 등 모두 네 차례에 걸쳐 이어진다.핵심 프로그램은 조선시대 정의현감의 부임 행차 재현이다. 주민들이 전승해 온 취타대 행렬을 앞세워 전통 민요와 민속놀이, 향토 음식 체험 등이 어우러지며 관람객 누구나 참여할 수 있다.성읍마을은 세종 5년(1423년) 현청이 설치된 이후 조선 말기까지 정의현의 행정 중심지 역할을 해온 곳이다. 성곽과 근민헌, 객사, 향교, 초가 등 관아 건축과 생활유산이 비교적 온전하게 남아 있어 1984년 6월 7일 국가민속유산으로 지정됐다.이번 행사는 마을의 역사적 정체성을 계승하고 살아있는 민속공간으로서의 가치를 국내외에 알리기 위해 마련됐다.김형은 도 세계유산본부장은 “정의현의 역사와 전통문화를 되살리는 이번 프로그램이 제주를 대표하는 전통문화 관광 콘텐츠로 자리 잡아 지역경제 활성화와 관광객 유치에 기여하길 기대한다”고 말했다.