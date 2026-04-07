제주 전통 수의 ‘호상옷’ 74년 지켜온 장인… 송희순 씨 무형유산 보유자 인정

이미지 확대 제주도는 7일 도청에서 제주도 무형유산 ‘제주 호상옷’ 신규 보유자로 인정된 송희순 씨에게 인정서를 수여했다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도는 7일 도청에서 제주도 무형유산 ‘제주 호상옷’ 신규 보유자로 인정된 송희순 씨에게 인정서를 수여했다. 제주도 제공

이미지 확대 제주 전통 수의(壽衣)를 의미하는 ‘제주 호상옷’의 종류. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주 전통 수의(壽衣)를 의미하는 ‘제주 호상옷’의 종류. 제주도 제공

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제주 전통 수의 제작기술인 ‘제주 호상옷’을 70여 년간 지켜온 장인이 제주도 무형유산 보유자로 공식 인정됐다.제주도는 7일 도청에서 제주도 무형유산 ‘제주 호상옷’ 신규 보유자로 인정된 송희순(86·제주시 신산로2길) 씨에게 인정서를 수여했다고 밝혔다.이날 수여식에서 김애숙 정무부지사는 송 씨에게 인정서와 꽃다발을 전달했다. 행사에는 가족과 친지 등 10여 명이 참석해 오랜 세월 전통 기술을 이어온 장인의 결실을 함께 축하했다.송 씨는 12세 때부터 친정어머니에게서 호상옷 제작을 배우기 시작해 약 74년간 제주 전통 수의 제작에 매진해 온 장인이다. 제주도 무형유산위원회는 지난 3월 18일 심의를 거쳐 송 씨를 신규 보유자로 인정했다.도는 송 씨가 오랜 숙련을 바탕으로 전통 제작 기법과 바느질 방식을 충실히 계승해 온 점, 무형유산의 전형을 구현하려는 의지가 높다는 점 등을 인정 근거로 들었다. 실기와 교육 능력, 건강 상태 등에서도 보유자로서 충분한 자격을 갖췄으며 전승생을 확보해 기술을 전수하는 등 전통 계승 의지도 높다는 평가다.‘제주 호상옷’은 제주에서 장례 때 시신에 입히는 전통 수의를 가리키는 말이다. 일반적으로 상례복이나 습의, 수의, 저승옷 등으로 불리지만 제주에서는 대부분 ‘호상옷’으로 통칭된다.이 전통 수의는 육지와 다른 독특한 형태와 구성 방식, 바느질 기법을 유지하며 지역사회에서 오랜 기간 이어져 온 전통 복식 기술이다. 제주에서는 수의를 단순한 장례용 의복이 아니라 삶과 죽음을 잇는 상징적 의복으로 인식해 온 점도 특징으로 꼽힌다.제주도는 이러한 복식사적 가치와 의례 문화적 의미를 인정해 지난해 8월 4일 ‘제주 호상옷’을 도 무형유산으로 지정했다. 역사성과 학술성, 지역 대표성을 두루 갖춘 제주 고유의 전통 의생활 문화라는 평가다.김애숙 정무부지사는 “숱한 세월 전통을 지켜온 보유자와 묵묵히 곁을 지켜온 가족들에게 감사드린다”며 “제주의 정신과 혼이 깃든 무형유산이 체계적으로 계승될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.