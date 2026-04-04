아나운서 오상진·김소영, 결혼 7년만 ‘뜻밖의 소식’

이미지 확대 아나운서 출신 방송인 오상진, 김소영 부부. 김소영 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 아나운서 출신 방송인 오상진, 김소영 부부. 김소영 인스타그램

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아나운서 출신 방송인 오상진과 김소영 부부가 둘째를 품에 안았다.4일 티엔엔터테인먼트에 따르면 오상진, 김소영 부부는 지난 3일 오후 4시쯤 건강한 남아를 출산했다.소속사는 “산모와 아이 모두 건강하다. 새 가족을 맞이한 두 사람에게 많은 응원을 부탁드린다”고 밝혔다.소속사에 따르면 현재 산모와 아이는 모두 건강한 상태로 안정을 취하고 있으며, 가족들과 함께 기쁨을 나누고 있는 것으로 전해졌다.지난 2005년 MBC 아나운서로 방송계에 입문한 오상진은 2013년 퇴사 후 프리랜서 방송인으로 전향해 다양한 프로그램에서 활동을 이어오고 있다. 김소영은 2012년 MBC에 입사해 2017년 퇴사한 이후 서점 운영과 라이브 커머스 등 사업가로도 영역을 넓히고 있다.MBC 아나운서 출신 선후배로 인연을 맺은 두 사람은 2017년 결혼해 가정을 꾸렸으며, 지난 2019년 첫째 딸을 낳았다.