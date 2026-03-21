‘서울신문 BTS 특별판’ 읽어요

이미지 확대 방탄소년단(BTS) 컴백 공연일인 21일 서울시청 광장에서 외국인 팬들이 호외로 제작된 서울신문 BTS 특별판을 살펴보고 있다. 2026.3.21 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 방탄소년단(BTS) 컴백 공연일인 21일 서울시청 광장에서 외국인 팬들이 호외로 제작된 서울신문 BTS 특별판을 살펴보고 있다. 2026.3.21 홍윤기 기자

이미지 확대 방탄소년단(BTS) 컴백 공연일인 21일 서울시청 광장에서 외국인 팬들이 호외로 제작된 서울신문 BTS 특별판을 들어보이고 있다. 2026.3.21 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 방탄소년단(BTS) 컴백 공연일인 21일 서울시청 광장에서 외국인 팬들이 호외로 제작된 서울신문 BTS 특별판을 들어보이고 있다. 2026.3.21 홍윤기 기자

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외국인 팬들이 21일 서울시청 광장에서 방탄소년단(BTS) 컴백을 기념해 호외로 제작된 서울신문 BTS 특별판을 살펴보고 있다.3년 9개월 만에 완전체로 돌아온 방탄소년단은 이날 서울 광화문광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’ 공연을 펼치며 팬들과 재회했다.이번 공연은 전 세계 190여 개국에 생중계되며 글로벌 팬들의 이목을 집중시켰다. 서울 도심 곳곳에는 공연을 찾은 국내외 팬들의 발걸음이 이어지며 뜨거운 열기를 더했다.