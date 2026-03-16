문화 [속보] ‘케이팝 데몬 헌터스’ 아카데미 주제가상…오스카 2관왕 하승연 기자 입력 2026-03-16 11:14 수정 2026-03-16 11:14 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/life/2026/03/16/20260316500110 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 스틸컷. 넷플릭스 제공 닫기 이미지 확대 보기 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 스틸컷. 넷플릭스 제공 [속보] ‘케이팝 데몬 헌터스’ 아카데미 주제가상…오스카 2관왕 하승연 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. ‘케이팝 데몬 헌터스’가 수상한 오스카 부문은? 주제가상 음향상