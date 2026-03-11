대전 ‘특수 영상산업’ 거점 도약…콘텐츠 클러스터 2028년 준공

영상산업 컨트롤타워 구축 산업생태계 확장 기대

대전이 특수 영상산업 거점으로 도약을 준비하고 있다.대전시는 11일 유성구 도룡동에서 융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 건립 착공식을 개최했다. 콘텐츠 클러스터는 지하 1층, 지상 8층에 전체 면적 3만 3528㎡ 규모로 총 1690억원을 투입해 2028년 10월 준공하고 2029년 상반기 개관할 예정이다. 이곳에는 가상 스튜디오와 모션캡처 스튜디오, 실감형 스튜디오 등 전문 촬영 스튜디오 5개와 기업 입주 공간(80실), 교육실, 전시체험 공간 등이 들어선다. 특화 장비 이용과 연구기관 협업을 통한 기술 지원, 교육 프로그램, 공동 프로젝트 추진이 가능한 환경이 구축돼 기획부터 후반 작업까지 통합 제작 체계를 갖출 있게 된다.이 시설은 스튜디오 큐브 등 기존 특수 영상 인프라와 연계해 대전이 특수영상 거점도시로 도약하고 콘텐츠산업 집적단지로서 지역경제 활성화를 이끌 핵심 시설로 평가받는다. 주변에는 지하 1층, 지상 2층에 전체 면적 3만 2040㎡ 규모로 6개 스튜디오를 갖춘 스튜디오 큐브와 대전정보문화산업진흥원이 운영 중인 2개 스튜디오, 수중촬영 스튜디오 등이 있어 연계 협업 네트워크가 가능하다. 시는 콘텐츠 클러스터 조성에 앞서 입주 기업을 모집해 변화하는 영상 콘텐츠 산업 환경에 대응한다는 계획이다. 대전은 특수영상 기술 전문가를 발굴하고 산업 생태계를 확장하기 위해 대전 특수영상영화제를 지난해 6회째 개최하는 등 영상 콘텐츠산업 육성에 나서고 있다.이장우 대전시장은 “콘텐츠 클러스터는 대한민국 영상산업의 컨트롤타워로 K콘텐츠 발전에 기여할 것”이라며 “지역 영상산업 육성과 기술 지원을 적극 추진할 계획”이라고 밝혔다.