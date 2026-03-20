닥터펩티, 강남 ‘웰니스 하우스 서울’ 입점…전문가 채널 확장 본격화

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펩타이드 기반의 프리미엄 더마 안티에이징 스킨케어 브랜드 닥터펩티(대표 장유호)가 전문가 채널인 병원·클리닉·약국 중심의 유통 확장을 본격화하는 가운데, 서울 강남에 위치한 도심형 복합 웰니스 시설 웰니스 하우스 서울 1층 스토어에 공식 입점했다.이번 입점은 단순한 오프라인 유통 확대를 넘어, 메디컬 웰니스 환경에서 소비자 경험을 강화하려는 전략의 일환이다. 닥터펩티는 전문 의료·웰니스 공간 내에서 브랜드를 직접 체험할 수 있는 접점을 구축하고, 맞춤형 스킨케어 솔루션을 제공하는 데 집중하고 있다.웰니스 하우스 서울 스토어를 방문한 고객은 닥터펩티의 제품을 직접 테스트해 볼 수 있으며, 전문 가이드 ‘웰리스트’와 첨단 AI 기기를 통한 피부 측정을 받은 후 자신의 피부 상태에 맞는 닥터펩티 제품을 추천받는 것도 가능하다. 이를 통해 소비자는 보다 정밀한 피부 진단을 기반으로 자신에게 적합한 안티에이징 솔루션을 경험할 수 있다.닥터펩티는 10년간의 펩타이드 연구를 바탕으로 다양한 피부 고민을 지닌 소비자에게 맞춤 솔루션을 선사하기 위한 펩타이드 시너지 성분 설계에 집중해 왔다. 이러한 펩타이드 전문 브랜드로서의 전문성이 병원·클리닉 등 의료 채널에서 신뢰를 얻는 토대가 되고 있으며, 이번 입점 역시 그 연장선에 있다.웰니스 하우스 스토어에서는 브랜드 베스트셀러인 ‘닥터펩티 펩타이드 볼륨 에센스 2.0’과 ‘닥터펩티 리프팅 프로 에센스’를 비롯해 리프팅, 탄력, 수분, 모공 케어 등 다양한 기능성 라인업을 선보인다. 웰니스 하우스 서울을 방문하는 20대부터 50대까지 폭넓은 고객층이 자신의 피부 고민에 맞는 제품을 직접 경험할 수 있도록 구성했다.최근 메디컬 웰니스와 롱제비티(건강 수명)에 대한 관심이 높아지는 가운데, 닥터펩티는 이러한 트렌드를 반영해 전문 채널 중심의 브랜드 전략을 강화하고 있다. 웰니스 하우스 서울은 의료 서비스와 라이프스타일 케어를 결합한 복합 웰니스 공간으로, 브랜드 전문성을 효과적으로 전달할 수 있는 전략 거점으로 평가된다.제이앤코슈 신보윤 전무이사는 “메디컬 웰니스 환경은 닥터펩티의 전문성이 가장 잘 전달되는 공간”이라며 “이번 입점을 계기로 병원·클리닉·약국 등 전문 채널을 중심으로 유통을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.닥터펩티는 이번 웰니스 하우스 서울 입점을 계기로 클리닉 채널 내 소비자 경험을 강화하고, 펩타이드 기반 안티에이징 카테고리를 선도하는 전문 브랜드로서의 입지를 높여갈 방침이다.한편, 웰니스 하우스 서울은 서울 강남에 위치한 약 900평(2,975㎡) 규모의 도심형 복합 웰니스 플랫폼이다. 시설 내에는 대사질환 클리닉·개인 맞춤형 웰니스 센터·AI 기반 피부 클리닉 등 전문 의료 시설과 함께, 더마 코스메틱 및 헬스케어 제품을 엄선해 선보이는 ‘웰니스 하우스 스토어’가 운영되고 있다. 메디컬 전문성과 일상의 건강 관리를 유기적으로 연결하는 새로운 형태의 웰니스 공간으로 주목받는 공간이다.