한동훈, SNL 또 뜬다…“재밌게 봐달라” 어떤 역할 맡았나

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

한동훈, SNL 또 뜬다…“재밌게 봐달라” 어떤 역할 맡았나

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026-03-27 11:14
수정 2026-03-27 11:14
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
한동훈 전 대표는 지난해 ‘SNL 코리아 시즌 7’ 인기 코너 ‘지점장이 간다’에 출연해 화제를 모은 바 있다. 쿠팡플레이 SNL코리아 시즌7 영상 캡처
한동훈 전 대표는 지난해 ‘SNL 코리아 시즌 7’ 인기 코너 ‘지점장이 간다’에 출연해 화제를 모은 바 있다. 쿠팡플레이 SNL코리아 시즌7 영상 캡처


이미지 확대
한동훈 인스타그램
한동훈 인스타그램


한동훈 전 국민의힘 대표가 쿠팡플레이 예능 ‘SNL 코리아 시즌 8’ 첫 회에 게스트로 출연한다.

한동훈 전 대표는 27일 자신의 인스타그램에 방송인 김민교와 함께 찍은 사진을 공개하며 “내일 토요일 저녁 8시 SNL 새 시즌 첫 회에 제가 나온다. 재밌게 봐달라”고 전했다.

한동훈의 SNL 출연은 이번이 처음이 아니다. 그는 지난해 4월 ‘SNL 코리아 시즌 7’ 인기 코너 ‘지점장이 간다’에 출연해 화제를 모은 바 있다.

당시 방송에서 한동훈은 정치 현안을 소재로 한 질문에 특유의 순발력 있는 답변을 내놓으며 눈길을 끌었다. 특히 ‘비상계엄 시도’와 ‘30번 넘는 탄핵 시도’ 중 하나를 고르라는 질문에 비상계엄 시도를 선택해 화제를 모았다.



정치인으로서는 이례적인 예능 출연이 다시 한번 성사되면서, 이번 시즌에서도 어떤 모습으로 시청자와 만날지 관심이 쏠린다.
김유민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로