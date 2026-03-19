술 마시다 12cm 젓가락 ‘꿀꺽’…수술 무서워 8년 버틴 中 남성, 결말은

이미지 확대 8년 전 술을 마시다 실수로 젓가락을 삼킨 왕씨의 목 엑스레이 사진. 금속 이물질이 목 안에 박혀 있는 모습이 선명하게 찍혔다. 바이두 닫기 이미지 확대 보기 8년 전 술을 마시다 실수로 젓가락을 삼킨 왕씨의 목 엑스레이 사진. 금속 이물질이 목 안에 박혀 있는 모습이 선명하게 찍혔다. 바이두

이미지 확대 중국 남성이 삼킨 12㎝ 길이의 금속 젓가락. 어떤 경위로 삼키게 됐는지는 정확히 알려지지 않았다. 바이두 닫기 이미지 확대 보기 중국 남성이 삼킨 12㎝ 길이의 금속 젓가락. 어떤 경위로 삼키게 됐는지는 정확히 알려지지 않았다. 바이두

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

목에 금속 젓가락이 박힌 채 8년을 버틴 중국 남성이 뒤늦게 수술을 받아 화제다. 수술을 두려워한 나머지 이물질을 방치했지만 결국 통증을 이기지 못하고 병원을 찾아 12㎝짜리 젓가락을 무사히 제거했다.19일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 왕씨 성의 중국 남성이 이달 초 중국 동북부 랴오닝성 다롄시 중앙병원에서 목에 박힌 금속 젓가락을 제거하는 수술을 받았다.8년 전 술을 마시며 식사하던 왕씨는 실수로 젓가락을 삼켰다. 당시 통증은 있었지만 숨쉬는 데는 문제가 없었다. 병원을 찾은 그에게 의료진은 목 옆을 절개해 젓가락을 꺼내는 수술을 권했지만, 왕씨는 이를 거부하고 그냥 돌아갔다.평소 술을 즐겨 마시던 그는 이후 8년 동안 목에서 젓가락이 느껴질 때마다 “술 마시면 원래 이런 거지”라며 대수롭지 않게 넘겼다.그러던 중 몇 주 전부터 아침에 일어날 때마다 통증이 찾아왔고, 뭔가를 삼킬 때면 더욱 심해졌다.결국 왕씨는 병원을 다시 찾았다.검사 결과 금속 젓가락은 목 안쪽에 박혀 있었다. 주변 점막은 손상되지 않았으며 기관의 위치도 틀어지지 않았다. 성대도 정상적으로 기능하고 있었다.왕씨가 목 절개를 완강히 거부하자 의료진은 입을 통해 젓가락을 꺼내는 최소 침습 수술을 택했다. 수술은 순조롭게 마무리됐고 출혈도 거의 없었다. 12㎝ 길이의 젓가락이 무사히 몸 밖으로 나왔다. 그는 며칠 뒤 퇴원했다.이 사연이 알려지자 현지 온라인에서는 “12㎝라니, 어떻게 그 오랜 시간을 버텼을까”, “읽는 것만으로도 아프다”, “도대체 어떻게 삼킨 건지 궁금하다”는 댓글이 줄을 이었다.이물질을 삼킨 사연은 중국 SNS에서 자주 화제가 된다. 지난해에는 안후이성의 64세 남성이 52년간 뱃속에 품고 있던 칫솔을 수술로 꺼냈다. 어릴 때 실수로 삼키고는 부모에게 혼날까 봐 숨겼다가 평생 비밀로 간직해온 것이었다.