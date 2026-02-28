‘왕사남’ 크레딧에 ‘이선균’ 이름이… “특별히 감사” 장항준과 ‘절친’ 인연 재조명

이미지 확대 장항준 감독과 배우 고(故) 이선균이 생전 함께 찍은 사진. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 장항준 감독과 배우 고(故) 이선균이 생전 함께 찍은 사진. 엑스 캡처

이미지 확대 누적 관객수 650만명을 돌파하며 흥행 돌풍을 일으키고 있는 영화 ‘왕과 사는 남자’ 엔딩 크레딧에 ‘제작진은 다음 분들께 특별히 감사드립니다’라는 문구 아래로 ‘이선균’이라는 이름이 보인다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 누적 관객수 650만명을 돌파하며 흥행 돌풍을 일으키고 있는 영화 ‘왕과 사는 남자’ 엔딩 크레딧에 ‘제작진은 다음 분들께 특별히 감사드립니다’라는 문구 아래로 ‘이선균’이라는 이름이 보인다. 엑스 캡처

누적 관객수 650만명을 돌파하며 흥행 돌풍을 일으키고 있는 영화 ‘왕과 사는 남자’(이하 ‘왕사남’)의 엔딩 크레딧에 ‘이선균’이라는 이름이 등장하는 사실이 알려지며 화제다.한 네티즌은 지난 26일 엑스(옛 트위터) 계정에 ‘왕사남’ 엔딩 크레딧 한 장면을 올렸다. 공유된 사진 속에는 ‘제작진은 다음 분들께 특별히 감사드립니다’라는 문구 아래에 여러 이름이 게재돼 있는데 이 가운데엔 이선균이라는 이름도 보였다.이 네티즌은 해당 게시물에 “장항준 감독의 영화 ‘왕과 사는 남자’ 엔딩 크레딧에 이선균이 언급돼 있다”고 언급하면서 장항준 감독과 배우 고(故) 이선균이 생전 함께 찍은 사진도 올렸다.해당 이름이 세상을 떠난 배우 이선균인지는 정확히 확인되진 않았으나, 네티즌들은 장 감독이 이선균과 절친했던 사이였던 만큼 그를 기리기 위해 이름을 올린 것으로 추측하고 있다.장 감독과 이선균은 2014년 영화 ‘끝까지 간다’에서 각색자와 주연 배우로 인연을 맺었다. 이후 2023년 tvN 여행 예능 ‘아주 사적인 동남아’에서 함께 여행했다. 이선균은 장 감독의 유튜브 콘텐츠 ‘넌 감독이었어’에도 출연했다.장 감독이 2023년 4월 영화 ‘리바운드’의 개봉 당시 MBC 예능 ‘전지적 참견시점’에 출연했을 때 이선균이 장 감독의 작업실을 찾는 모습이 그려지며 ‘절친’ 면모를 보인 바 있다.한편 이선균은 2023년 12월 27일 서울 종로구 한 공원에서 차 안에서 의식이 없는 채로 발견돼 충격을 안겼고, 연예계 동료들의 애도가 이어졌다.