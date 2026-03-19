스릭슨, 한정판 ZXi 블랙아웃 콜렉션 아이언 출시

이미지 확대 스릭슨 한정판 ‘블랙아웃 콜렉션’ ZXi 아이언. 던롭스포츠코리아 제공. 닫기 이미지 확대 보기 스릭슨 한정판 ‘블랙아웃 콜렉션’ ZXi 아이언. 던롭스포츠코리아 제공.

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던롭스포츠코리아(대표 홍순성)는 스릭슨 아이언 시리즈 ZXi의 한정판 ‘블랙아웃 콜렉션’ 을 출시한다고 19일 밝혔다.블랙아웃 콜렉션은 스릭슨 ZXi 아이언에 프리미엄 블랙의 디자인을 입혀 완성도를 높였다. 아이언 세트에 전용 스탠드백, 그리고 클리브랜드 골프의 블랙 에디션 웨지까지 포함해 ‘올 블랙’ 세팅을 원하는 골퍼를 겨냥했다.블랙아웃 콜렉션에 포함된 ZXi 블랙 크롬 아이언(ZXi5, ZXi7)’은 일반적인 진공 증착 방식이 아닌 전기 도금을 채택했다. 블랙 컬러를 색칠한 게 아니라 화학적으로 결합시킨 것으로 고급감과 내구성이 남다르다.샤프트도 스릭슨 최초로 ‘다이나믹 골드 투어이슈 건메탈 샤프트’ 를 장착해 헤드뿐 아니라 아이언 전체가 블랙으로 색상을 통일했다.여기에 웨지의 명가 클리브랜드골프의 ‘RTZ 블랙아웃 콜렉션’ 웨지 라인업이 가세했다. 기존 RTZ 웨지의 블랙 사틴 헤드에 블랙아웃 콜렉션 전용 ‘투어이슈 건메탈 샤프트’를 장착했다.‘스릭슨 블랙아웃 콜렉션 스탠드백’을 곁들이면 완벽한 블랙 룩을 완성할 수 있도록 구성했다.