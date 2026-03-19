뉴스공장 출연 김동연, “‘일잘러’로서 대통령 성공 뒷받침”…당원들에게 거듭 사과

이미지 확대 19일 유튜브 방송 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’ 화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 19일 유튜브 방송 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’ 화면 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도지사 재선에 도전하는 김동연 경기도지사가 임기 초반 도정 운영 과정에서 더불어민주당 당원들에게 부족했던 점에 대해 다시 한번 사과하며, 뼈저리게 반성하고 있다고 밝혔다.김 지사는 19일 유튜브 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 “(정치 초짜로서) 당원 동지 여러분들과 조금 더 함께, 한 팀으로 하지 못한 것에 대해 진심으로 반성하고 성찰했다”며 “행동으로 우리 이재명 정부 성공을 위해서 뒷받침하고, 일 잘하는 도지사로서 그런 것들을 하겠다는 호소의 말씀을 다시 한번 드린다”고 말했다.그는 과거 인사 논란과 관련해 “정치 초짜로서 부족함이 있었다”며 “재작년 계엄을 거치고 작년 대선경선을 거치면서 당과 우리 당원 동지들과 함께하겠다. 당 사람이 돼야 되겠다는 생각을 가지고 많은 성찰했고, 지금 바뀌고 있다”고 설명했다.그는 “김동연 2기로 일할 기회가 주어진다면 성찰하면서 일로는 그동안 추진해왔던 민주당 가치를 확대해 이재명 정부 성공을 뒷받침하겠다”고 덧붙였다.그러면서 “일 잘하는 대통령에 맞는 일 잘하는 도지사, 정부의 성공을 뒷받침하는 도지사”라며 “경기도는 전국 최대 지자체다. 초보 운전자나 난폭 운전자가 아니라 모범 운전자가 필요하다”고 강조했다.주요 성과로는 100조원 투자 유치, 용인 반도체클러스터 전력망 지중화, 지하철 5호선 김포 연장 등을 꼽았고, 공약은 경기도민 1억원 자산 형성, 교통·주거·돌봄 생활비 반값, 전력망 지중화 등을 제시했다.