방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
‘故최진실 딸’ 최준희, 결혼 발표…“언제든 母 묘소 가주는 남자”

윤예림 기자
입력 2026-02-16 15:07
수정 2026-02-16 15:07
이미지 확대
배우 고 최진실의 딸 최준희가 결혼 소식을 전했다. 최준희 인스타그램 캡처
배우 고 최진실의 딸 최준희가 결혼 소식을 전했다. 최준희 인스타그램 캡처


배우 고 최진실의 딸 최준희가 결혼 소식을 전했다.

16일 최준희는 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “이미 많은 분들이 알게 된 만큼 제 입으로 다시 한번 제대로 말씀드리고 싶다”며 “저 시집간다”고 밝혔다.

앞서 전날 한 매체는 최준희가 오는 5월 16일 비연예인 남성과 결혼식을 올린다고 보도한 바 있다.

최준희는 “저에게 가족은 늘 쉽지 않은 단어였다. 우울하기만 했던 유년기를 지나며 언젠가 따뜻한 울타리를 만들고 싶다고 오랫동안 다짐해왔다”며 “이제는 누군가의 딸이 아닌 한 사람의 아내로서, 그리고 앞으로 만들어갈 저만의 새로운 가족과 함께 더 단단하고 따뜻한 삶을 살아가 보려 한다”고 말했다.

예비 신랑에 대해서는 “일반인이라 조심스럽다”라며 “부디 확인되지 않은 이야기나 억측은 자제해주시길 부탁드린다”고 했다. 그러면서 “결혼 준비 과정과 이야기들은 제가 준비가 됐을 때 제 방식으로 차근차근 풀어보겠다”고 덧붙였다.

그는 “갑작스러운 소식에도 따뜻한 축복과 응원을 보내주신 모든 분들께 감사드린다. 결국 저는 사랑을 선택했고, 행복해지기로 했다”며 “앞으로의 삶은 제가 직접 더 따뜻하게 가꾸어 가겠다”고 전했다.

또 “제 결혼으로 인해 가족 중 누군가가 상처받거나 피해를 보는 일이 없었으면 좋겠다”며 “제 결혼은 자극적인 콘텐츠가 아니라 제 인생”이라고 강조했다.

최준희는 또 다른 게시물을 통해 “엄마 보고 싶다고 할 때마다 어디서든 바로 양평으로 출발해주는 예랑(예비 신랑)이”라며 “눈물 날 만큼 고맙고 미안한 남자”라고 마음을 전했다.

최준희의 결혼 소식에 지인들은 축하와 응원의 메시지를 보내고 있다. 특히 최진실과 절친한 사이였던 모델 홍진경은 이날 자신의 SNS에 “그저 잘 살기만 바랄 뿐이다. 준희야 결혼 축하해”라며 애정을 드러냈다.

2003년생인 최준희는 현재 모델 겸 인플루언서로 활동 중이다.
윤예림 기자
