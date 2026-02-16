[속보] 역주행 승용차, 버스 들이받아… 20대 여성 사망·승객 4명 부상

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 역주행 승용차, 버스 들이받아… 20대 여성 사망·승객 4명 부상

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-02-16 07:15
수정 2026-02-16 07:15
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
지난 15일 오후 9시 39분쯤 대전 대덕구 와동 천변고속화도로에서 역주행하던 승용차와 간선급행버스체계(BRT) 버스가 정면충돌했다. 이 사고로 20대 승용차 운전자가 숨지고 버스 승객 4명이 부상을 입었다. YTN 보도화면 캡처
지난 15일 오후 9시 39분쯤 대전 대덕구 와동 천변고속화도로에서 역주행하던 승용차와 간선급행버스체계(BRT) 버스가 정면충돌했다. 이 사고로 20대 승용차 운전자가 숨지고 버스 승객 4명이 부상을 입었다. YTN 보도화면 캡처


대전의 고속화도로를 역주행하던 승용차가 버스를 들이받아 20대 승용차 운전자가 숨지는 사고가 발생했다.

16일 경찰과 소방당국 등에 따르면 전날 오후 9시 39분쯤 대전 대덕구 와동 천변고속화도로에서 역주행하던 승용차와 간선급행버스체계(BRT) 버스가 정면충돌했다.

이 사고로 승용차를 몰던 20대 후반 여성 운전자가 숨졌고, 버스 승객 등 18명 중 4명이 다쳐 병원에서 치료받고 있다.

경찰은 승용차가 버스전용차로를 따라 역주행하다 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
승용차가 어떤 방식으로 주행하다 사고가 발생했는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로