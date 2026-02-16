[속보] 역주행 승용차, 버스 들이받아… 20대 여성 사망·승객 4명 부상

이미지 확대 지난 15일 오후 9시 39분쯤 대전 대덕구 와동 천변고속화도로에서 역주행하던 승용차와 간선급행버스체계(BRT) 버스가 정면충돌했다. 이 사고로 20대 승용차 운전자가 숨지고 버스 승객 4명이 부상을 입었다. YTN 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 15일 오후 9시 39분쯤 대전 대덕구 와동 천변고속화도로에서 역주행하던 승용차와 간선급행버스체계(BRT) 버스가 정면충돌했다. 이 사고로 20대 승용차 운전자가 숨지고 버스 승객 4명이 부상을 입었다. YTN 보도화면 캡처

대전의 고속화도로를 역주행하던 승용차가 버스를 들이받아 20대 승용차 운전자가 숨지는 사고가 발생했다.16일 경찰과 소방당국 등에 따르면 전날 오후 9시 39분쯤 대전 대덕구 와동 천변고속화도로에서 역주행하던 승용차와 간선급행버스체계(BRT) 버스가 정면충돌했다.이 사고로 승용차를 몰던 20대 후반 여성 운전자가 숨졌고, 버스 승객 등 18명 중 4명이 다쳐 병원에서 치료받고 있다.경찰은 승용차가 버스전용차로를 따라 역주행하다 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.