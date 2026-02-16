미소 짓더니 윙크해줬다…“키 165㎝에 32㎏” 핑크머리 소녀 정체가 [포착]

中로봇회사 휴머노이드 로봇 ‘모야’ 화제

중국 로봇 회사가 여성의 모습을 한 휴머노이드 로봇을 공개해 화제를 모으고 있다.과학 전문매체 인터레스팅엔지니어링은 최근 “인간처럼 행동하도록 설계된 휴머노이드 로봇을 만났다”면서 중국 로봇 회사 드로이드업(DroidUp)의 휴머노이드 로봇 모야(Moya)를 소개했다.드로이드업은 지난달 30일 상하이에서 열린 행사에서 모야를 처음 공개했다.드로이드업에 따르면 모야는 세계 최초의 완전한 생체모방형 지능형 로봇이다.키 165㎝에 무게 약 32㎏의 체형을 갖춘 모야는 미소를 짓고 고개를 끄덕이는 등 인간의 미세 표정을 재현할 수 있으며, 체온은 32~36도로 인간과 거의 비슷하게 유지하도록 설계돼 있다.모야의 눈 뒤에는 카메라가 장착돼 있다. 이를 통해 사람과 상호작용하고 기쁨, 분노, 슬픔, 행복과 같은 풍부한 표정까지 지을 수 있는 것이다.드로이드업은 “모야의 보행 자세 정확도는 92%에 달해 안정적이면서도 자연스러운 움직임을 구현할 수 있다”고 설명했다. 소셜미디어(SNS)에 공개된 영상을 보면 모야는 다소 기계적인 움직임이지만 인간과 유사한 자세로 걸었다.모야가 공개되자 대중의 반응은 엇갈리고 있다. 모야의 생동감 넘치는 움직임과 모양새에 놀랍다는 의견도 있는 반면, “너무 사람 같아서 불편하다”, “섬뜩하다” 등 부정적 반응도 나왔다.모야는 이르면 올해 말 시장에 출시될 예정이다. 초기 가격은 약 120만 위안(약 2억 5300만원) 수준이 될 것으로 보인다.드로이드업은 모야를 가정용 로봇에 한정하지 않고 의료·교육 등에도 활용할 계획이다.