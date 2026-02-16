설 전날 고속도로 정체 계속… 서울~부산 4시간 40분

2026 밀라노 올림픽
설 전날 고속도로 정체 계속… 서울~부산 4시간 40분

김동현 기자
김동현 기자
입력 2026-02-16 17:57
수정 2026-02-16 18:02
경부고속도로 양재~반포 7㎞ 정체

지난해 설 연휴 서울 서초구 잠원나들목 인근 경부고속도로 서울 도심 구간 하행선이 귀성에 나선 차량으로 정체를 빚고 있다. 서울신문 DB
지난해 설 연휴 서울 서초구 잠원나들목 인근 경부고속도로 서울 도심 구간 하행선이 귀성에 나선 차량으로 정체를 빚고 있다.
서울신문 DB


16일 오후 귀성·귀경행렬이 이어지면서 고속도로 일부 구간에서 정체가 계속되고 있다.

한국도로공사는 16일 오후 5시 기준 승용차로 서울 요금소를 출발해 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간을 발표했다. 부산 4시간 40분, 울산 4시간 20분, 목포·대구 3시간 40분, 광주 3시간 30분, 강릉 3시간 등이다.

각 도시에서 서울까지 예상 소요 시간은 부산 4시간 40분, 울산 4시간 20분, 목포 4시간 10분, 광주 3시간 50분, 대구 3시간 40분, 강릉 3시간 30분이다. 경부고속도로 부산 방향은 옥산분기점∼남이분기점 13㎞, 남청주 부근∼죽암휴게소 부근 2㎞, 양산분기점 부근∼양산분기점 1㎞ 구간에서 정체가 이어지고 있다.

경부고속도로 서울 방향은 기흥 부근∼수원 3㎞, 양재 부근∼반포 7㎞에서 차량이 속도를 내지 못하고 있다. 영동고속도로 인천 방향은 월곶분기점∼ 월곶분기점 부근 2㎞ 구간에서 정체가 나타나고 있다. 서해안고속도로 목포 방향은 안산분기점∼순산터널 부근 2㎞에서 차량이 거북이걸음이다.

공사는 정체가 귀성 방향의 경우 오후 5∼6시께 해소될 것으로 내다봤다. 귀경 방향은 오후 10∼11시 정체가 풀릴 것으로 보인다.



이날 전국 교통량은 505만대가량으로 전망된다. 이 중 수도권에서 지방으로 41만대, 지방에서 수도권으로 41만대가 이동할 것으로 공사는 예상했다.
김동현 기자
