“분양가 상한제 적용 단지 기대”…호반써밋 시흥거모 B1블록 견본주택 공식 오픈

시흥 거모지구에 353가구 공급…분양 돌입

11시 개관 전부터 긴 대기줄… ‘우르르’ 발길 이어져

이미지 확대 경기 시흥시 광석동 528-1에 마련된 ‘호반써밋 시흥거모 B1블록’ 견본주택에 설치된 단지 모형. 허백윤 기자 닫기 이미지 확대 보기 경기 시흥시 광석동 528-1에 마련된 ‘호반써밋 시흥거모 B1블록’ 견본주택에 설치된 단지 모형. 허백윤 기자

이미지 확대 ‘호반써밋 시흥거모 B1블록’ 투시도. 호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘호반써밋 시흥거모 B1블록’ 투시도. 호반그룹 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“분양가 상한제가 적용돼 상대적으로 덜 비싼데 호반써밋 단지라니 일찍보려고 시간맞춰 왔죠.”호반건설이 경기 시흥시 거모지구에 공급하는 ‘호반써밋 시흥거모 B1블록’의 견본주택을 20일 열고 본격적인 분양을 시작했다.‘호반써밋 시흥거모 B1블록’은 경기 시흥시 거모동 1171번지(시흥거모 공공주택지구 B1블록)에 들어서는 공동주택으로, 지하 2층~지상 24층, 4개 동, 전용면적 84㎡ 단일 면적으로 총 353가구 규모로 조성된다. 공공임대주택 43가구 제외한 310가구가 일반 분양된다. 타입별로는 84㎡A 233가구, 84㎡B 77가구다. 입주는 2028년 11월 예정이다.거모지구는 한국토지주택공사(LH) 주도로 단계별 개발이 진행되고 있는 총 1만 405가구의 공공주택지구다. 인근 안산 신길지구와 연계해 총 1만 6000여가구가 들어서는 수도권 서남부의 신흥 주거 단지로 조성될 전망이다.‘제2의 배곧 신도시’로 추진될 새로운 주거 타운에 대한 기대와 분양가상한제가 적용되는 공공주택지구에 들어서는 단지에 대한 관심은 시흥시 광석동에 마련된 견본주택에 고스란히 드러났다. 이날 오전 11시 호반써밋 시흥거모 B1블록 견본주택이 문을 열자마자 일찍부터 밖에서 입장을 대기하고 있던 방문객들의 발길이 물밀듯이 이어졌다.정봉길 호반써밋 시흥건설 B1블록 분양소장은 “평일 오전 시간인 데도 불구하고 생각보다 더 많은 방문객들이 오셨다”며 “이미 분양을 마친 거모지구 내 다른 단지들 수준의 관심을 예상했는데 그보다 더 높은 관심을 확인했다”고 말하기도 했다.호반건설은 시흥 곳곳에 총 1만 3000여 가구를 공급해 지역 내 브랜드 인지도와 선호도가 높은 것으로 평가된다. 특히 ‘시흥배곧C1호반써밋 플레이스’, ‘시흥은계호반써밋플레이스’, ‘장현 호반써밋’ 등 시흥 내 주요 단지의 실거래가는 분양가의 두 배 이상을 훌쩍 뛰어넘었고, 시세도 시흥 평균보다 높은 편이다.견본주택을 찾은 중년 부부를 비롯해 자매, 모녀 등 가족 단위 방문객들이 두 개 타입으로 꾸며진 전용 84㎡ 내부 인테리어를 꼼꼼히 둘러봤다. 방문객들은 특히 전 세대 4베이(Bay) 구조가 적용된 내부를 보며 거실 확장과 침실 통합 등의 무상 확장 옵션과 다목적실, 와이드 드레스룸 등 공간 활용도를 높인 특화 설계에 많은 관심을 보였다.호반써밋 시흥거모 B1블록의 분양 일정은 오는 23일 특별공급을 시작으로 24일 1순위, 25일 2순위 청약 접수가 진행된다. 계약은 다음 달 13일부터 15일까지 사흘간 진행된다. 분양가는 분양가 상한제가 적용돼 3.3㎡당 약 1755만원으로 책정됐다.경기 안양에 거주하고 있는 50대 부부는 “한국부동산원 청약홈에서 일정을 보고 개관일에 맞춰 와봤다”며 “안양을 비롯해 경기 주요 지역도 집값이 많이 올라서 난리인데, 공공주택지구라 분양가 상한제가 적용돼 합리적인 분양가에 신축 단지를 입주할 수 있어 좋아 보인다”고 말했다. 또 “거모지구는 아직 개발될 예정이지만 이미 주변이 생활하기 편리하게 돼 있고, 인천, 경기 다른 지역으로도 잘 이어져 있다”고 말하기도 했다.호반써밋 시흥거모 B1블록은 교육·생활·교통 인프라를 두루 갖춘 입지에 들어선다. 도일초, 군자중 등 도보로 통학할 수 있는 학교가 인근에 있고 단지 약 400m 거리에 초등학교와 중학교가 신설될 예정이다. 산들공원이 가까워 주변 환경도 쾌적하고, 단지 주변으로 복합커뮤니티센터·주민센터·보건소·우체국 등 공공시설과 중심상업지구도 조성될 계획이다.교통 여건도 개선될 전망이다. 거모지구 남쪽으로는 4호선·수인분당선 신길온천역이 있고, 평택시흥고속도로·영동고속도로를 통해 서울과 수도권 주요 거점으로 빠르게 이동할 수 있다.특히 신길온천역에서 두 정거장 거리인 초지역에는 송도로 연결되는 인천발KTX(올해 개통 예정)와 여의도로 연결되는 신안산선(2028년 개통 예정)이 계획돼 있어 서울과 수도권 주요 지역으로 접근이 수월할 것으로 예상된다.호반써밋 시흥거모 B1블록의 견본주택은 경기 시흥시 광석동 528-1(서해선 시흥시청역 인근)에 마련됐다.