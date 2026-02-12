양평 메덩골정원…설 연휴 특별 국악공연 ‘축원신복’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

양평 메덩골정원…설 연휴 특별 국악공연 ‘축원신복’

한상봉 기자
한상봉 기자
입력 2026-02-12 17:26
수정 2026-02-12 17:39
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

한 해 안녕 기원하는 전통연희 한마당
설날 당일은 휴관 … “하루 2회 공연”
김덕수패 원년 멤버 김운태 ‘복 비나리’

이미지 확대
풍무 김운태 단장의 ‘복 비나리’ 공연 장면. [메덩골정원 제공]
풍무 김운태 단장의 ‘복 비나리’ 공연 장면. [메덩골정원 제공]
경기도 양평에 있는 메덩골 한국정원이 설 연휴를 맞아 특별 국악 공연을 한다. 공연 제목은 ‘축원신복(祝願新福)’으로, 한 해의 복을 기원하는 의미를 담았다.

공연은 연휴 첫날인 14일(토)과 15일, 16일, 18일 등 나흘 동안 하루 두 차례씩 진행한다. 설날 당일인 17일은 휴관한다.

이번 공연의 중심 프로그램은 연희단 팔산대 단장 풍무 김운태가 선보이는 ‘복 비나리’이다. 김 단장은 김덕수패 사물놀이 원년 멤버로 활동한 전통 연희인이다. 관람객의 건강과 안녕을 기원하는 비나리를 시작으로 판소리와 가야금 산조, 도살풀이 등 다양한 전통 공연을 선보일 계획이다.

공연은 정원 내 재예당과 건축가 승효상이 설계한 선곡서원 일대에서 연다. 다만 장소는 당일 기온과 날씨에 따라 달라질 수 있다. 자세한 내용은 현장 매표소에서 안내한다.

메덩골정원은 독일 철학자 니체의 사상에서 영감을 받아 조성한 대규모 인문학 정원이다. 전체 면적은 약 19만 8000㎡ 규모다. 이 가운데 한국정원 약 2만 3000㎡은 지난해 먼저 개장했고, 인문학과 한국 현대사를 주제로 한 현대정원은 약 4만 9500㎡ 규모로 상반기 개장을 앞두고 있다.

한상봉 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
메덩골 한국정원 설 연휴 특별공연 축원신복이 휴관하는 날은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로