한국 발레리나 염다연, 로잔발레콩쿠르 2위

이미지 확대 7일(현지시간) 스위스 로잔에서 열린 로잔발레콩쿠르에서 염다연(17)양이 2위 상을 받고 관객들에게 인사하고 있다.

ⓒGregory Batardon 닫기 이미지 확대 보기 7일(현지시간) 스위스 로잔에서 열린 로잔발레콩쿠르에서 염다연(17)양이 2위 상을 받고 관객들에게 인사하고 있다.

ⓒGregory Batardon

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

스위스 로잔에서 8일(한국시간) 열린 로잔발레콩쿠르에서 한국인 발레리나 염다연(17)이 2위를 차지했다. 1위는 미국인 발레리노 윌리엄 가입스(18)에게 돌아갔다.중학생 때부터 발레 영재로 불린 염다연은 정몽구재단 후원을 받고 국내 콩쿠르에서 여러 차례 수상했다. 예술고등학교에 진학하지 않고 국내외 발레단에서 활동한 아버지가 운영하는 발레 학원에서 일종의 ‘홈스터디’를 하고 있다. 염다연은 본상 시상에 앞서 진행된 특별상에서도 관객상을 받았다.이날 결선에 오른 한국 무용수 신아라(7위), 김태은(10위), 방수혁(11위), 손민균(12위), 전지율(14위)도 모두 수상해 장학금을 받게 됐다.올해 54회째를 맞는 로잔발레콩쿠르는 15~18세 학생들만 참가하는 경연으로 무용수들의 세계 등용문으로 불린다. 2002년 최유희(영국 로열발레단)가 한국 국적자로 처음 우승했고, 김유진(체코 국립발레단·2005년), 박세은(프랑스 파리오페라발레단·2007년)이 1위에 올랐다. 지난해 박윤재가 한국인 발레리노 최초로 우승했다.