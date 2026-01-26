천주교, 새 사제 17명 탄생…서울대교구 내달 6일 사제 서품식

이미지 확대 지난해 천주교 서울대교구에서 열린 사제 서품식 장면. 천주교 서울대교구 제공. 닫기 이미지 확대 보기 지난해 천주교 서울대교구에서 열린 사제 서품식 장면. 천주교 서울대교구 제공.

천주교에서 17명의 새 사제와 11명의 새 부제가 탄생한다. 천주교 서울대교구는 “다음 달 6일 서울 주교좌 명동대성당에서 교구장 정순택 대주교 주례로 사제 서품식을 거행한다”고 26일 밝혔다. 이번 서품식에선 부제 17명이 정 대주교로부터 성품성사를 받고 새 사제로 서품된다.서품 대상자 중 말씀의선교수도회 1명, 카푸친작은형제회 1명 등 2명을 제외하면, 서울대교구 소속 사제는 현재 994명에서 1009명으로 15명 늘어나게 된다. 이번 사제 서품 대상자 중 김민섭 부제는 지난해 서품받은 김형섭 신부의 동생으로, 형제 사제가 한 쌍 더 탄생하게 된다고 서울대교구는 전했다.서품식 전날인 다음 달 5일에는 새 부제 11명에 대한 부제 서품식도 열린다. 부제는 사제를 도와 강론, 봉성체, 준성사 등 다양한 직무를 수행한다.