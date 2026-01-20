“한국 좋다”는 일본인 5명 중 1명뿐이었는데…7년 만의 ‘반전’

외국인의 한국 호감도 82.3%…역대 최고

일본인의 한국 호감도, 7년만에 2배로

전 세계 사람들의 82%가 한국에 대해 호감을 갖고 있다는 조사 결과가 나왔다. 이는 2018년 조사를 시작한 이래 최고 수준이다. 특히 2018년 한국에 대한 호감도가 20%에 그쳤던 일본에서 7년 만에 한국에 대한 이미지가 크게 개선된 점이 두드러진다.문화체육관광부는 지난해 10월 한 달간 26개국 1만 3000명을 대상으로 실시한 ‘2025년도 대한민국 국가이미지 조사’ 결과를 20일 발표했다. 이에 따르면 외국인의 한국에 대한 호감도는 전년 대비 3.3%포인트(P) 상승한 82.3%로 집계됐다.한국에 대한 호감도는 조사를 시작한 2018년 78.7%로 시작해 2021년 80.5%까지 상승했으나 2023년 77.5%까지 하락했다. 그러나 2024년 79.0%로 상승한 데 이어 지난해 최고 수준으로 올랐다.한국을 가장 좋아하는 나라는 아랍에미리트(UAE)로, 호감도가 94.8%로 조사 대상 국가 가운데 가장 높았다. 이어 이집트(94.0%), 필리핀(91.4%), 튀르키예(90.2%), 인도(89.0%), 남아프리카공화국(88.8%) 등의 순이었다.태국은 전년도 대비 9.4%p, 영국은 9.2%p 급등해 상승 폭이 가장 컸다. 영국은 조사 대상인 유럽 국가 가운데 유일하게 평균 이상의 호감을 보인다고 문체부는 설명했다.중국과 일본의 한국에 대한 호감도는 각각 62.8%, 42.2%로 다른 국가에 비해 상대적으로 낮은 수준이었다. 그러나 전년 대비 각각 3.6%p, 5.4%p 상승해 긍정적인 인식 변화가 나타나고 있다는 점에 문체부는 주목했다.특히 일본의 경우 조사 첫해인 2018년 한국에 대한 호감도가 20.0%에 그쳤지만, 이후 꾸준히 상승해 7년 만에 2배가 됐다고 문체부는 평가했다.전 세계 사람들이 한국에 대해 높은 호감도를 갖게 된 가장 큰 요인은 K팝과 K드라마, K영화 등과 같은 문화콘텐츠(45.2%)인 것으로 나타났다.특히 필리핀(69.3%), 일본(64.4%), 인도네시아(59.5%), 베트남(58.4%) 등 아시아·태평양 지역에서 문화콘텐츠의 영향이 두드러졌다.이어 현대생활문화(31.9%), 제품 및 브랜드(28.7%), 경제 수준(21.2%) 등도 한국에 대한 호감도에 긍정적인 영향을 미쳤다. 특히 중동·아프리카 지역에서 한국의 높은 경제 수준과 제품, 브랜드 등이 한국 호감도를 높였다고 문체부는 설명했다.또한 전 세계 사람들은 주로 동영상 플랫폼(64.4%), 소셜미디어(56.6%), 인터넷 사이트(46.7%), 방송(32.8%) 등의 순서로 한국을 접했다.반면 한국인 스스로는 한국에 대해 외국인보다 비교적 낮은 호감도를 가진 것으로 나타났다. 한국인의 한국에 대한 호감도는 전년 대비 8.2%p 상승한 60.4%로, 이는 전 세계인의 한국 호감도 대비 20%p 이상 낮았다.공형식 문체부 국민소통실장은 “이번 조사 결과를 통해 세계인의 한국에 대한 높은 호감도와 ‘K컬처’, ‘K콘텐츠’의 영향력을 실감할 수 있었다”라면서 “앞으로 전문가 토론회 등을 통해 조사 결과를 더욱 심도 있게 분석하고, 이를 다양한 분야에서 활용할 수 있도록 지원하겠다”라고 밝혔다.