돌아온 ‘여인의 초상’ 서울 첫 공개…클림트와 리치오디의 기적展 개막

18일 서울 강남구 마이아트뮤지엄에서 열린 '클림트와 리치오디의 기적' 전시 오프닝 행사에서 관람객들이 구스타프 클림트의 '여인의 초상'을 감상하고 있다. 이 작품은 1997년 이탈리아 피아첸차 리치오디 현대미술관에서 도난당했다가 22년 후인 2019년 이 미술관 외벽의 감춰진 공간에서 발견됐다. 당시 감쪽같이 사라졌던 작품이 훼손되지 않고 돌아왔다는 사실에 이탈리아는 물론 전 세계 미술계가 떠들썩했다. 그 후 이 작품이 이탈리아 국경을 넘어 전시된 것은 이번이 처음이다.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 돌아온 ‘여인의 초상’… 클림트의 숨결을 보다 18일 서울 강남구 마이아트뮤지엄에서 열린 ‘클림트와 리치오디의 기적’ 전시 오프닝 행사에서 관람객들이 구스타프 클림트의 ‘여인의 초상’을 감상하고 있다. 이 작품은 1997년 이탈리아 피아첸차 리치오디 현대미술관에서 도난당했다가 22년 후인 2019년 이 미술관 외벽의 감춰진 공간에서 발견됐다. 당시 감쪽같이 사라졌던 작품이 훼손되지 않고 돌아왔다는 사실에 이탈리아는 물론 전 세계 미술계가 떠들썩했다. 그 후 이 작품이 이탈리아 국경을 넘어 전시된 것은 이번이 처음이다.

18일 서울 강남구 마이아트뮤지엄에서 열린 '클림트와 리치오디의 기적' 전시 오프닝 행사에서 이태근 관장이 인사말을 하고 있다. 이 관장은 "'여인의 초상'은 예술이 지닌 회복성과 서사를 다시금 깊이 느끼게 한다"고 말했다.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 18일 서울 강남구 마이아트뮤지엄에서 열린 ‘클림트와 리치오디의 기적’ 전시 오프닝 행사에서 이태근 관장이 인사말을 하고 있다. 이 관장은 “‘여인의 초상’은 예술이 지닌 회복성과 서사를 다시금 깊이 느끼게 한다”고 말했다.

2025-12-19

“주세페 리치오디는 미술관의 대표작이 바다 건너 서울에서 전시가 열릴 것이라고는 상상하지 못했을 겁니다. 그의 컬렉션이 다시 한 번 목소리를 내 한국 관람객에게 감동을 전할 준비가 됐습니다.”(루치아 피니 리치오디 현대미술관장)‘기적 같은 귀환’으로 화제가 됐던 구스타프 클림트의 작품 ‘여인의 초상’이 귀환 후 처음으로 국경을 넘어 다시 한번 기적을 일으킨다.19일부터 내년 3월 22일까지 서울 강남구 마이아트뮤지엄에서 열리는 ‘클림트와 리치오디의 기적: 이탈리아 리치오디 현대미술관 컬렉션’ 전시를 통해서다. 이번 전시는 서울신문과 이탈리아 피아첸차시 리치오디 현대미술관, 마이아트뮤지엄이 공동으로 기획한 특별전으로 ‘여인의 초상’이 도난 후 22년 만에 극적으로 회수된 뒤 처음으로 해외에서 공개되는 기념비적인 전시다.개막에 앞서 18일 진행된 오프닝에는 루치아 피니 리치오디 미술관장, 카티아 타라스코니 피아첸차 시장, 에리카 스파샤 주한 이탈리아 문화원 부원장, 안드레아 페라라 주한 이탈리아 대사관 담당관 등 이탈리아 측 관계자와 이태근 마이아트뮤지엄 관장, 안미현 서울신문 상무, 한준규 상무 등 100여명이 참석했다.이번 서울 전시에서는 피아첸차 출신의 귀족이자 수집가였던 주세페 리치오디가 수집한 대표작 70여점을 선보인다. 안토니오 만치니, 도메니코 모렐리, 페데리코 잔도메네기 등 이탈리아 근대미술의 거장들이 선보인 인물화, 풍경화, 장르화를 통해 19세기 후반부터 20세기 초까지 변화한 예술 양식과 사조의 흐름을 한눈에 조망할 수 있다.전시는 인물, 풍경, 장르화 등 총 13개 섹션으로 구성된다. 각 섹션은 근대 이탈리아의 현실과 풍경을 응시한 예술가들의 시선을 주제별로 풀어낸다.특히 전시의 중심에는 다양한 사연을 가지고 있는 클림트의 ‘여인의 초상’이 자리한다. 이 작품은 1996년 엑스선 분석을 통해 클림트의 유일한 ‘이중 초상화’임이 밝혀진 바 있다.1912년 독일에서 전시됐던 클림트의 작품 ‘백피쉬’는 전시 후 행방을 알 수 없었는데, ‘여인의 초상’이 바로 이 작품의 검은 모자를 지우고 덧칠해 만든 것이라는 사실이 밝혀진 것이다.작품은 또 1997년 도난당했다가 22년이 지난 2019년 크리스마스를 앞두고 기적처럼 미술관 외벽의 감춰진 공간에서 발견, ‘크리스마스의 기적’으로 불리며 전세계의 이목을 집중시키기도 했다.전시의 또 다른 매력은 이탈리아 북부 밀라노, 피아첸차부터 남부 카프리, 나폴리까지 여행하는 기분으로 작품을 즐길 수 있다는 점이다. ‘아펜니노와 그 사람들’ 섹션에서는 이탈리아반도를 종단하는 1200㎞의 긴 산맥의 거친 자연과 이와 더불어 사는 목동과 농부의 삶을 만날 수 있으며 ‘베네치아와 시적 화가들’ 섹션에서는 안개와 물빛, 꿈과 우수가 어우러진 베네치아의 감수성을 엿볼 수 있다.이번 전시에 해설 프로그램을 맡은 정우철 도슨트는 “클림트의 ‘여인의 초상’이 제일 유명하지만, 여태까지 우리에게 생소했던 이탈리아 19~20세기 화가들과 화풍을 만날 수 있는 기회”라며 “귀족이 아닌 서민들의 삶을 엿볼 수 있는 전시”라고 설명했다.