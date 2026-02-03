양승조 전 충남지사 예비후보 등록 “충남대전통합특별시 완성”

이미지 확대 더불어민주당 양승조 전 충남지사가 3일 예비후보 등록을 하고 있다. 양 예비후보 제공 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 양승조 전 충남지사가 3일 예비후보 등록을 하고 있다. 양 예비후보 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 양승조 전 충남지사가 3일 중앙선거관리위원회에 예비후보 등록을 마치고 선거 공식 행보에 돌입했다.양 예비후보가 내건 핵심 가치는 ‘대한민국 경제과학수도! 이재명의 결단, 양승조의 완성! 충남대전통합특별시!’다. 20여 년간 이어온 국가균형발전의 꿈을 반드시 완성하겠다는 의미를 담고 있다.양 후보는 “이재명 대통령의 강력한 의지와 결단을 통해 대전의 과학기술 심장과 충남의 산업 동맥이 하나로 뛰는 대한민국 경제과학수도가 탄생할 것”이라며 “준비된 행정가 책임과 실행력으로 이제 양승조가 그 결단을 현장에서, 첫날부터 완성하겠다”고 밝혔다.그는 8일 오후 3시 단국대 천안캠퍼스에서 출판기념회를 열고 4선 국회의원과 4년 충남도지사로 쌓은 정책 철학과 통합특별시 청사진을 공개할 계획이다.