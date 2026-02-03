양승조 전 충남지사 예비후보 등록 “충남대전통합특별시 완성”

이미지 확대
더불어민주당 양승조 전 충남지사가 3일 중앙선거관리위원회에 예비후보 등록을 마치고 선거 공식 행보에 돌입했다.
양 예비후보가 내건 핵심 가치는 ‘대한민국 경제과학수도! 이재명의 결단, 양승조의 완성! 충남대전통합특별시!’다. 20여 년간 이어온 국가균형발전의 꿈을 반드시 완성하겠다는 의미를 담고 있다.
양 후보는 “이재명 대통령의 강력한 의지와 결단을 통해 대전의 과학기술 심장과 충남의 산업 동맥이 하나로 뛰는 대한민국 경제과학수도가 탄생할 것”이라며 “준비된 행정가 책임과 실행력으로 이제 양승조가 그 결단을 현장에서, 첫날부터 완성하겠다”고 밝혔다.
그는 8일 오후 3시 단국대 천안캠퍼스에서 출판기념회를 열고 4선 국회의원과 4년 충남도지사로 쌓은 정책 철학과 통합특별시 청사진을 공개할 계획이다.
